【有片】廣州小學生射入「世界波」獲讚　網民：國足靠你了

據《廣州日報》25日消息，在上周五（24日）的廣州第五屆中小學足球聯賽男子U12決賽中，海珠區江南新村第二小學六年級的黃雨齊在第44分鐘，踢出一腳震驚全場的世界波，幫助球隊最終以3:2奪冠。 網民看到這完美的弧線，紛紛稱讚「國足靠你了」，甚至有人將其與2002年世界盃上，巴西傳奇球星「細哨」朗拿甸奴的驚世罰球媲美。

這腳罰球踢出了完美弧度，獲網民大讚。（合成圖）

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據內媒《觀察者網》報道，黃雨齊來自富力足校的U13隊。被問及如何練習自由球（Free Kick），黃雨齊淡淡地表示，自己每次在訓練之前，都會對着球門射球。他還表示，自己從7歲開始踢球，夢想就是成為一名職業足球運動員。

不少網民看過片段後，都感到「國足仍有一絲希望」，稱讚黃雨齊「國家隊的未來靠你了」。有人甚至將其與巴西傳奇球星「細哨」朗拿甸奴在2002年世界盃上的驚世罰球相提並論。朗拿甸奴當時的一腳「世界波」幫助巴西以2:1淘汰英格蘭，順利晉級8強。

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