深圳男自割雞眼傷腳掌　併發糖尿腳要截肢保命

男子楊某日前自行在家處理右腳腳趾的「雞眼」時，不小心割傷腳掌，未料情況急轉直下，最終更在9天後要截肢保命。 醫生解釋，楊某本身患有糖尿病，割傷後出現慢性併發症「糖尿病足」（糖尿腳），右腳嚴重壞死。

一直在深圳工作的楊某有10年以上的糖尿病史，平時有服食降血糖藥物。事發在5月18日，楊某在家中修剪腳趾甲時發現有一個雞眼，決定自行處理，但過程中不小心在腳掌上弄出一個小傷口。

醫生呼籲，糖尿病患者不僅要按時食藥控制病情，一旦遇到意外出現傷口，更一定要第一時間接受治療。（視覺中國）

楊某起初未有為意，但傷口數天後發炎，於是就到正規診所貼膏藥及接受靜脈注射治療。數天後傷口開始流膿紅腫，楊某趕緊由兒子陪同回去重慶求醫。據醫生指，楊某入院時情況已不容樂觀，「他入院時右腳第四足趾內外側、第五足趾內外側、右足跟局部皮膚有綠豆大小發黑，皮膚出現潰爛、流膿，是典型的『糖尿病足』感染，且出現糖尿病酮症酸中毒症狀，生命體徵不平穩，人已處於昏睡狀態。」

楊某在搶救後生命迹象逐漸平穩，但由於右腳已嚴重壞死，加上大腿以下出現廣泛氣性壞疽感染，醫生最終在周日（26日）晚為其做截肢手術以保全性命。

醫生指，類似楊某的糖尿病人，容易會有各種慢性併發症，其中就包括足肢端缺血和周圍神經病變而失去感覺、損傷、感染以及神經營養障礙共同作用所致的糖尿腳。楊某初期沒有準確判斷自己的病情及對糖尿腳的專業處理，所以病情惡化得非常快，最終一發不可收拾。

（華龍網）