【自己腳痛自己救】誘發「糖尿腳」最大原因　竟是着錯鞋？

糖尿病是香港十大殺手之一，據統計每10人就有1人患糖尿病。糖尿病控制不當，會引發不同的併發症，其中一個慢性併發症俗稱「糖尿腳」，即足部循環及神經系統病變，感染、潰瘍、壞疽，嚴重者更須要截肢保命。 現任台中行健骨科診所院長朱家宏，屬台灣少數專精足踝外科的醫師，在新書《自己的腳痛自己救》，指出根據日本的大學調查結果，引發「糖尿腳」病變成因，原來與日常所穿鞋子有莫大關係。朱醫師建議患者可自行做初步簡報測試來判斷病繳的嚴重程度，因應程度嚴選合適的鞋子，如鞋子前面的「趾盒」要夠寬夠深，鞋底夠軟，鞋的中身可以調整鬆緊，以免影響血液循環，同時鞋子又要夠輕，以降低患者因肌肉無力及攣縮所受到的影響。

據日本東京女子大學調查，糖尿病足病變最主要原因，竟是因為鞋子出問題。（GettyImages/視覺中國）

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以下是《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》的內容節錄：

萬一不幸罹患糖尿病足該怎麼辦？根據日本東京女子大學調查資料顯示，糖尿病足病變的前三大直接原因分別是：鞋子的問題佔69%，燙傷佔19%，外傷佔7%。不可思議吧！

所以對糖尿病足患者而言，如何判定自己的病徵程度，以及如何選一雙適合的鞋，絕對是最重要的。建議神經病變的程度及鞋子的關係可以這樣判斷：

零級：未有任何神經病變現象產生。患者仍可穿一般鞋，不過最好每年進行例行檢查。現階段還不需要藉助於足踝專科診治。

一級：以一根小針刺患者相距約零點五公分的皮膚，患者要是無法分辨，以為針是刺在皮膚同一個部位，這就表示患者已經有些微的神經病變。此時患者絕對禁止穿高跟鞋，只能穿運動鞋、休閒鞋。進入這個階段最好能尋求足踝外科專科醫師的積極性指導，每半年檢查一次。

二級：曾經有一根趾頭截肢或有潰瘍（非足底潰瘍）。這階段的患者必須穿著糖尿病足專用鞋，每4個月檢查一次。

三級：曾經傷口破一個大洞，或已經截肢兩肢以上，腳的形狀已經變形。進入這個階段的患者，必須穿著訂製鞋，並考慮找骨科足踝次專科醫師予以協助。此外，還必須每兩個月定期檢查。

糖尿病足患者若不好好照料，有可能造成傷口而出現潰瘍，嚴重者可能要截肢。（GettyImages/視覺中國）

當糖尿病足患者不可避免地有了傷口，或甚至有潰瘍的症狀，主要的處置方法就是「清創」，將壞死、感染的組織刮除。如果傷口感染嚴重，軟組織缺損，就可能不得不走到截肢這一步。

我常對病人說：「人死不能復生，組織壞死也是一樣。」徹底清創是最基本的，因為若沒有將壞死的組織一次清除乾淨，壞死的組織將成為細菌的溫床，很容易擴大感染到原本健康的組織。所以，清創手術除了必須徹底，也要考慮如何關閉傷口，之後如何穿鞋、穿義肢。

無奈，健保是採以量計價的制度，於是許多糖尿病患者淪為某些醫師圈養在牛欄裡的乳牛，定期抓出來擠奶；例如進行清創手術時不切除乾淨，今天處理一下，放回牛欄，明天再處理一下，甚至截肢亦同......，只因手術進行愈多次，健保給付也就可以領得愈多。再加上國內醫療轉介制度未盡完善，以致某些醫師還會抱著「自己養的乳牛怎能讓給別人擠奶」的心態，內科醫師不會轉給外科醫師，外科醫師不會轉給足踝骨科醫師，有時候血管阻塞，還需要心血管外科的幫忙，傷口才有可能好。

整體來看，糖尿病應該是一個團隊的病，需要多科的會診與分工合作，病患才能得到較完善的診療。在這樣的大環境底下，患者必須自己建立足夠的知識，能夠自行判斷、找對症的分科，以免淪為某些醫師所圈養的乳牛，在牛欄裡住很久......很久......。

屬零級及一級的患者，雖然不用穿特製的糖尿病鞋，但揀鞋時應以符合糖尿病鞋的條件為佳。（GettyImages/視覺中國）

糖尿病患者選鞋的注意事項：

雖然神經病變還在零級及一級的患者不需要穿特別的糖尿病鞋，但選鞋時還是盡量符合糖尿病鞋的精神。

鞋子前面的「趾盒」（放腳趾頭的地方）一定要夠寬夠深，最好可以讓腳趾稍微在裡面活動。許多人合併有爪狀趾，容易在腳趾的背部磨擦鞋子而潰瘍。

鞋底要夠軟，但支撐又要夠，以免中足的變形更嚴重。如果已有變形，可能要考慮訂做鞋墊。

中身要有鞋帶或扣帶可以調整鬆緊，不可因太鬆而滑動，也不可因太緊而影響血液循環。

包住腳跟的部份要夠堅固，不可讓腳跟在裡面晃動，產生更多磨擦。

鞋子要夠輕，降低糖尿病者因肌肉無力及攣縮所造成的影響。

書名：《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》（時報出版）

作者：朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。

綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。