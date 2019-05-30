你喝的假茅台在廁所製造？杭州查獲萬瓶假酒　掃碼竟顯示是真酒

杭州警方近日公布，當地警方早前成功破獲一宗特大生產、銷售假酒案，拘捕22人，查獲假冒茅台、五糧液、劍南春、洋河系列等知名品牌白酒1萬餘瓶，假冒品牌商標20多萬張，涉案金額總價值2000多萬人民幣。 警方指假酒仿真程度高，民警在調查時對假酒瓶身的二維碼（QR Code）掃描時，識別出來的訊息竟顯示是真酒。

杭州警方早前成功破獲一宗特大生產、銷售假酒案，拘捕22人。（「浙江之聲」微信公眾號）

報道指，警方發現犯罪集團製造假酒的地方衛生惡劣，整個生產假酒的過程是在一間出租房的廁所內完成。出租房內堆放著灌製假酒的簡易工具、滿是污垢的水桶以及酒瓶等。

警方指犯罪集團製造的假酒仿真程度較高。為了達到「以假亂真」的目的，犯罪集團不惜以高價從北京、杭州、溫州、漳州等地收購真酒瓶，同時購買高仿真的商標、外包裝、防偽標識等。民警在調查時對假酒瓶身的二維碼（QR Code）掃描時，識別出來的訊息竟顯示是真酒。

犯罪集團然後將購置的低檔白酒灌進茅台、五糧液等高價系列酒類的酒瓶內，如使用「茅台王子酒等白酒灌製假飛天茅台」、使用「綿竹大曲等白酒灌製假五糧液」，這樣製造出來的假酒仿真度高，警方指一般市民幾乎很難分辨真偽。

警方在去年年尾搗毀該犯罪集團，拘捕22人，查獲假冒知名品牌白酒1萬餘瓶，假冒上述品牌的商標20餘萬張，電子晶片2千餘個，假酒生產設備4台，製假用酒瓶2萬餘個。

（「浙江之聲」微信公眾號）