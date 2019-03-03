湖北破獲假茅台製造點：專業製假員日薪五千　產品可騙過官方app

據內媒報道，湖北宜昌公安局近日偵破了一起特大生產銷售假茅台酒案，現場查扣假冒飛天茅台白酒1349瓶，涉案金額近千萬元。 這批假茅台幾乎可以稱得上是「以假亂真」，甚至可以騙過官網下載的檢驗真偽的app，更符合內地食品安全相關標準。製作這些假酒的技術人員日薪達五千人民幣。

貴州茅台酒（示意圖）。（網絡圖片） 劣質酒變身：假酒50元 包裝花100元 去年10月，湖北宜昌伍家崗公安分局接到市民舉報：在宜昌市夷陵區一別墅內，有人可能在製造假酒且涉案金額巨大。 經數月的偵查部署，專案組民警在今年1月20日衝入該別墅，控制五名嫌疑人，並查獲已分裝完畢、正在貼標的假茅台酒1349瓶，涉案價值近千萬，及大量其他用於製假的機器設備、包裝盒、商標紙、瓶蓋、防偽標誌等。 經審訊，該案主要嫌疑人杜某交代，他從2017年開始茅台制假的營生，去年底開始高價改造包裝：杜某從貴州買來每斤50元的散裝白酒，通過分裝到高仿茅台酒瓶內，再貼上高仿商標、防偽芯片。辦案民警經調查了解到，杜某共購進1100斤酒，花了5．5萬元；為了分裝這些酒，他購買假冒包裝的錢高達10.5萬元。「也就是說，每瓶酒的價格不到50元，而包裝費成本將近100元。」辦案民警說。

假茅台幾乎可以「以假亂真」

杜某團夥製售的假茅台可以稱得上「以假亂真」——民警從茅台官網上下載了一個檢驗真偽的App，掃描現場查獲的一瓶仿製茅台酒，竟然有身份信息；送往當地食藥監局相關部門檢驗，竟也符合鉛、甲醇等食品安全鑑定。

這一切，與製假團伙裏的「技術員」都密不可分。杜某團夥裡一名貴州口音人士，是核心技術與：原來，仿製茅台酒過程中，分裝、貼標都很簡單，最難的是系飄帶和裝防偽芯片，這兩道工序都需要專門技術人員操作。

貴州茅台酒（示意圖）。（網絡圖片）

辦案民警透露，製假團伙在完成基礎工序後，技術員就到現場操作關鍵工序——系飄帶和裝防偽芯片，1000多瓶酒只需兩天完成，報酬是1萬人民幣，也就是說日薪達到五千元。

目前，杜某等5名嫌疑人因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪被宜昌警方依法採取刑事強制措施。此案正在進一步偵辦中。