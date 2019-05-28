【囫圇吞棗】江蘇8歲男童整顆大棗吞下　棗核刺破腸壁險危及性命

江蘇淮安一名8歲男童日前一時不慎將整顆大棗吞下，棗核前端刺破腸壁，造成嚴重腹痛。所幸求醫及時，才沒有生命危險。

棗核露出腸壁的長度大概有5毫米。（現代快報）

雷雷體內的異物是一個長約2厘米的完整棗核。（現代快報）

5月26日晚上，家住江蘇淮安的8歲男孩雷雷因為連日腹痛，被家人帶到醫院求診。醫生照CT後發現，其盆腔上沿有個高密度影，很可能是異物入體，便立即為他安排做手術。

醫生以腹腔鏡探查，把雷雷的大網膜拉開，可見有一個很尖銳的東西露出腸壁外，露出長度大概有5毫米。在確定是異物引發的穿孔後，醫生將雷雷肚臍擴大，將穿孔的部位拿出腹腔切除。

因腹痛到醫院求診

據知，其體內的異物是一個長約2厘米的完整棗核。醫生表示，由於穿孔屬於早期，相對處理比較簡單，但如果再拖延下去，穿孔變大，腹腔裡全是膿或者糞便，處理就很麻煩，甚至會有生命危險。

原來雷雷幾日前喝粥時，不慎將粥裡的大棗整顆吞下。到25日出現輕微腹痛，家人原以為是受涼，次日晚上腹痛突然加劇，才到醫院就診。

醫生提醒，吃棗時一定要吐核，切勿囫圇吞棗。因為棗核為異物，難以被消化吸收，只能從消化道下移到肛門排出，過程中極易劃傷消化道。