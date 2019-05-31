Tesla Model 3中港同步開放預訂　內地版要32.8萬人仔有咩唔同？

Tesla中國在周五（31日）宣布，位於上海的超級工廠將會生產入門車型「Model 3標準續航升級版」（Standard Range Plus），即日起開放預訂，售價為32.8萬元人民幣，預計交付時間為6個月至10個月。 值得一提是，Tesla今次的國產電動車售價雖然比起其外國進口版本的37.7萬元人民幣要便宜近5萬元人民幣，同樣亦是同類電動車之中最低，但是不包含自動輔助駕駛系統（AP）及全自動駕駛系統（FSD）。

Model 3標準續航升級版在內地淨車價為32.5萬元人民幣。（微博）

據了解，Tesla Model 3系列電動車的最大特點之一取消傳統汽車的咪錶、部分按鈕及開關，甚至連冷氣出風口都采用隱藏式設計，主要按鍵和功能大多已被整合至僅有15英寸中央觸控屏上，重要駕駛資訊會顯示在螢幕頂端靠近司機位一側，設計相當人性化。至於性能方面，Model 3標準續航升級版從靜止至時速100公裏的加速時間最快為5.6秒，車速最高可達時速225公里。

Model 3標準續航升級版開售後相當受歡迎，Tesla中國隨後在微博表示開放預訂3分鐘內已有第一張訂單，甚至官網一度因為太多人同時瀏覽而「塞車」。

Tesla Model 3標準續航升級版。（微博）

另一方面，香港亦在同日開放預訂Model 3標準續航升級版，售價為33萬港元。香港車主配合電動車首次登記稅寬免（減免9.75萬港元），車價連稅為43.5萬港元。但如果以「一換一」計劃（2021年3月31日前以舊私家車取消登記），獲最高減免25萬港元首次登記稅後，埋單就能以淨車價購買。要留意一點，在香港購買Model 3標準續航升級版會包含有AP，要FSD就要另加4.65萬港元；至於在內地要AP則要另加2.78萬元人民幣，要FSD更加5.6萬元人民幣。

（綜合報道）