【有片】超聲波遙控警犬執行任務　北京警方申專利

北京公安公交總隊上周六（1日）組織中小學生及家長走進警犬基地，觀看警犬搜爆、搜毒、搜汽油、移物、超聲波訓練等9個科目的演練，警犬均使出絕活。 值得一提是，演練中使用超聲波遠距離控制警犬執行任務，是北京公交警方最新研究成果，該方法已向國家專利局申請專利。

北京公安公交總隊的警犬現場表演執行任務。（北京公安）

演練由上午9時開始，一名女訓導員與警犬「落優」率先登場。地面上擺有一列8個鑑別罐，其中1個內藏爆竹，隨着訓導員一聲「搜」的口令，「落優」一個箭步衝向鑑別罐，逐一仔細嗅認，當嗅到裝有爆竹的罐子時，它立刻安靜地臥在罐子前，向警員宣告「危險品在這裏」。

在一列模擬地鐵進站通道的鐵柵欄處，有一部警犬工作大隊研製的國家專利產品「警犬氣味搜索空氣導流儀」。一隻比利時牧羊犬在訓導員的牽引下，隔着鐵柵欄，在空氣中一絲不苟地嗅聞着，絕不錯過任何一名路人。

這時，一名在密封袋裏裝有16克海洛因的「乘客」混入行進人群，企圖快速蒙混過關。不過警犬就突然迅速衝出隔離柵欄，直接在這名乘客的身前坐下，快速搜查出「帶毒者」。

據警員介紹，警犬的絕活除了搜毒、搜索爆炸物，還包括搜索汽油，即使只有5毫升汽油，警犬亦能夠透過空氣察覺。

超聲波控制 無聲指揮警犬

據介紹，北京警方還研究出超聲波遠距指揮警犬的方法。由於警犬聽到的音頻範圍要超出人類，因此他們想到用超聲波指揮警犬，就可以解決在遠距離、不驚動疑犯的情況下，無聲控制警犬完成特定任務。警方指出，這種利用遙控器發射超聲波指揮警犬的方法，已向國家專利局申報專利。

（北京青年報）