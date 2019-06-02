廣西女病人吊針輸錯藥水　醫院事隔七日回應竟指新陳代謝可化解

廣西南寧一名女子上月因病到南寧市第八人民醫院求醫，期間醫院為她吊針輸送藥水，但其丈夫發現輸液瓶上的名字並不屬於自己妻子。 事後，院方一直未有回應或道歉，直至七日後，才有員工承認出錯，但又指藥水有可能因人體新陳代謝而化解藥效，要求當事人作出書面投訴才會跟進，被質疑是在拖延。

涉嫌輸錯藥水的南寧市第八人民醫院被指拖延回應。(網上圖片)

5月24日，南寧市民廖女士因為扁桃線發炎發高燒，到南寧市第八人民醫院求醫。在醫院吊針的時候，她的丈夫姚先生發現輸液瓶上的名字不是廖女士的。姚先生指，當天護士確認了廖女士身份後，開始為她打點滴。大約四五分鐘以後，姚先生發現藥瓶上的患者名字，是一位姓沈的先生，而藥的治療作用上面寫的是尿道感染，而妻子輸的藥液名本應該為「醋酸去氨加壓素注射液」。隨後，姚先生在急診科找到了原本該注射給妻子的藥液，在打點滴的那些座位，他發現寫着妻子名字的藥水，輸給了一位先生。

姚先生立刻把情況向醫院的工作人員反映，不過，直到5月31日，醫院才回覆指醫院對此事不會做任何處理，也不負責，但未有說理由。直到6月1日下午，內地傳媒陪同廖女士一家去到了南寧市第八人民醫院，總值班負責人趙醫生才確認醫院在輸液時的確存在失誤，至於輸錯藥對廖女士有甚麼不良影響，趙醫生表示，要先了解藥物的副作用，但從理論上講，人的肌體可以代謝，而藥物也有一個代謝的過程，或可通過一段時間在身體內代謝掉。

病者家屬質疑院方拖延處理

廖女士家屬認為，當時打了約5分鐘藥品，不多不少，7天完全可以稀釋化解質疑醫院拖延處理，最終，廖女士接受了醫院提出的新解決方案，下周一向醫院提交書面的維權訴求，等待醫方的答覆。其丈夫姚先生亦表示不能接受醫院的回應，希望醫院安排第三方醫療檢測機構檢查廖女士的身體，並退還當天100多元的診療費用，又聲稱會保留今後追究相關責任的權利。

（南國早報）