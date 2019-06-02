【生仔要考牌】4年生4嬰賣13萬　90後南京女與男友獲刑

南京一名90後女子瑤瑤與1975年出生的謝姓男友相戀後同居，瑤瑤隨後自2013年至2016年，每年誕下一名嬰兒，但每次都在出院前與男友將嬰兒賣掉，4次共獲利人民幣13.28萬元（約15萬港元）。兩人的行為構成犯罪，被處以刑罰，目前均在監獄服刑。

南京中院在新聞發布會上公布案件。（現代快報）

南京中院上周三（29日）在新闻發布會上公布這宗撤銷監護人資格案。據介紹，1991年出生的瑤瑤自2013年起，4年間共生育3男1女。然而她每次生育後，都會在出院前與謝姓男友將嬰兒以送養的名義出賣給他人。

由於瑤瑤和謝男的行為已構成犯罪，被處以刑罰，目前均在監獄服刑。當地民政部門為保護其4名子女的合法權益，向法院申請撤銷兩人的監護權。調查發現，謝男的父母離異多年，均已再婚。其父親已逾70歲，身體狀況不好，無監護能力，拒撫養謝男的4名子女，不願擔任監護人。至於瑤瑤居於農村的父母亦已離異多年，同樣不願撫養這4個孩子，拒承擔監護責任。

辦理該案的南京高淳法院認為，這4個孩子的祖父母、外祖父母監護能力有限，明確表示不願意擔任監護人。同時，4人沒有關係密切的其他親屬、朋友願意承擔監護責任。根據法律規定可由當地民政部門，或具備監護條件的住所地居委會、村委會負責監護。法院最終指定當地民政部門擔任這4個孩子的監護人。

法院認為，由於這4個孩子年齡尚小，既需要專門場所安置，亦需要專門人員照顧，更需要一大筆經費保障他們成年前的教育、醫療和日常生活，住所地居委會、村委會不能妥善安置。由於當地民政部門承擔着接受孤兒、棄嬰和流浪乞討人員的救助等社會職能，確定由當地民政部門擔任監護人，為被監護人的生活和健康提供良好環境，更有利於他們的成長。

（光明網）