新會大叔斥女司機家門前掉頭壞風水　引數百網民到場「轉運」

開車掉頭本屬正常，但廣東江門新會區一名女車主，卻因為掉頭轉彎而被路旁一棟別墅的屋主怒斥，屋主稱他家門前是「風水寶地」，在該處掉頭會破壞風水。 涉事女車主將事件傳到網上後，竟引來一班網民到場「轉運」，一度有數百汽車、電單車，甚至單車、行人在此排隊等待調頭，惹起極大交通混亂。

事發地點在廣東新會一棟別墅前。（影片截圖）

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事發於5月30日，新會一名女司機開車途中掉頭時，遭路旁別墅的屋主大叔拍玻璃驅趕制止。屋主聲稱自家門前是「風水寶地」，門口由大師設計，內藏風水陣，故不能讓人在他家門口掉頭，否則會破壞風水。

女司機心有不甘，質疑「2米寬的路憑什麼不給掉頭？」，便拍下屋主罵人的片段，放到網上由網民評理。

事發現場一度有數百人聚集。（網上圖片）

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警方到場封路疏散人群

殊不知，事件在網上竟引來巨大回響，有網民標誌出事發地點位置，不知是迷信想要轉運，還是「路見不平」欲替女司機出頭，涉事路口事後竟一度有數百網民聚集，汽車、電單車，甚至單車、行人在此排隊等待調頭「轉運」，造成該路段嚴重堵塞。

有當地居民指出，涉事屋主之後兩度就事件報警，並稱有很多人故意到他家中拍照，覺得人身受到威脅，請求警方處理。警方後來調派警力疏散聚集群眾，並封鎖通道，又表示會進一步深入調查，呼籲網民不要盲目跟風聚集圍觀。而涉事女車主亦已刪除相關影片，希望網民不要再去調頭打擾附近居民，稱當時只是一時氣憤，沒想到會造成這種後果。