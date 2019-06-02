重慶女誤信網上投資被騙15萬　設局「反殺」騙徒取回本金倒賺9千

一般人遇到網上詐騙，除了報警尋求協助，大多只能自嘆倒楣，希望警方能幫忙討回損失。 不過，重慶一名女子誤信網上投資被騙15萬（人民幣，下同），報警後竟然想到設局「反殺」騙徒，最終成功取回「本金」之餘，更從騙徒手中倒賺9千元。

5月21日，家住重慶的周女士報警稱，自己在網上投資「數字貨幣」，結果被騙15萬元。（影片截圖）

5月21日，家住重慶的周女士報警稱，自己在網上投資「數字貨幣」，結果被騙15萬元。警方之後立案調查。

周女士報警後，仍覺得心有不甘，便打算自己嘗試要回「投資」。她裝成仍被蒙在鼓裡，然後與騙徒不斷聯絡。一開始，騙徒沒有什麼理會她。女子見對方沒什麼回應，便心生一計，用改圖軟件假裝自己戶口仍有91萬元儲蓄，令騙徒認為她還有很多錢可以詐騙，就把她之前「投資」的15萬元退還周女士，還附加9390元的「投資盈利」。以為能「放長線釣大魚」引誘她增加投資，結果卻是周女士成功「反殺」。

之後，周女士把追回被騙款項的消息告知警察。警員得知後，對她直言：「你是我從警這麼多年見過的最厲害的報警人。」

事件傳到網絡引起不少討論，有人直言女事主聰明，亦有人笑問她「倒賺9千」算不算詐騙：