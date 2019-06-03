四川兩漢深夜潛入火鍋店「自助」打邊爐　連吃3晚才被發現

四川兩名男子上網到凌晨想吃火鍋，但火鍋店此時已停止營業了。兩人意外發現一家火鍋店的窗戶可以推開，隨後翻窗入店，大肆吃喝。 在吃飽喝足後，兩人將用具收拾好，盡量不留痕跡離開，其後兩晚亦如法炮製。兩人本以為這樣做神不知鬼不覺，最終仍難逃法網。

兩人連續多夜潛入火鍋店，大肆吃喝。（影片截圖）

位於四川南充市的涉事火鍋店是一家連鎖店。5月31日（上周五）火鍋店開門時，有員工發現在店內一張桌子上，放著一副陌生的眼鏡，還有一個酒杯，這引起了員工的懷疑。於是老闆觀看閉路電視紀錄，竟發現在前一夜的凌晨時分，有兩名年青男子翻窗闖入火鍋店大肆吃喝。而那副眼鏡和酒杯就是他們留下的。

店內的閉路電視紀錄只能保存三天，老闆隨後再調取了前兩晚的紀錄，可見那兩名男子原來每夜都會用這種方式在凌晨時分「光顧」火鍋店。閉路電視顯示，這兩名男子進入火鍋店後，就會借助手機的燈光，到廚房找鍋、湯料、飲料等，然後又去冷藏櫃取食物，動作很熟練。

兩人連續多夜潛入火鍋店，大肆吃喝。（影片截圖）

老闆說，兩人每晚吃的時間也長，至少是一個小時以上。兩人大吃大喝後，還會將鍋碗洗乾淨，把桌子抹乾淨，打掃好地面，盡量不留下任何痕跡，然後再翻窗離開店鋪。

火鍋店發現此事後決定報警，當兩人再次「光顧」火鍋店時，即被民警拘捕。目前，該案還在進一步調查中。

（《紅星新聞》）