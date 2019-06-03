北京中學禁中國部學生入國際部廁所　網民批歧視：有如「租界」

相信不少人會記得李小龍電影《精武門》中，曾出現「狗與華人不得入內」的一幕，而類似情節近日竟在北京一間中學發生。 該校近日貼出告示，禁止中國部學生到國際部廁所如廁，亦不准穿行國際部教學區，以保證國際部正常教學秩序。

涉事的北京匯文中學。（網上圖片）

北京匯文中學近日貼出告示，禁止中國部學生到國際部廁所如廁，亦不准穿行國際部教學區，以保證國際部正常教學秩序。（網上圖片）

涉事學校名為北京匯文中學，位於北京東城區。從網傳圖片顯示，該校國際部貼出告示指出，「為保證國際部正常教學秩序，中國班同學請到實驗樓上廁所」；另一張告示則顯示：「中國部學生，請勿穿行國際部教學區。」

相關告示傳到網上後引起爭議，不少人直斥學校歧視中國學生。對此，該校國際部一名老師表示，告示只針對教學區入面的廁所，因為廁所旁邊都是課室，很多中國部的學生上體育課的時候，會在廁所打鬧、亂扔廁紙，令國際部學生無法專心上課。

該老師又指，關鍵是要保障課堂秩序。中國部學生想如廁，可以到離國際部不遠的實驗樓。

資料顯示，北京匯文中學始建於1871年，前身是美國基督教會「美以美會」附設的「蒙學館」，目前設有初中部、高中部和國際部。該校國際部於1994年成立，招收外國學生，是北京第一批具有招收外國學生資格的中學。

不少網民出言狠批該校「歧視」，有如「租界」，但亦有人認為，中國學生不應打擾別人上課：