【變種特攻黑鳳凰】為加入復仇者鋪路？　最新宣傳片竟藏MCU彩蛋

在《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）的宣傳影片中，我們看到福斯旗下的Marvel角色帶來這系列到目前為止第一次對迪士尼Marvel電影宇宙（MCU）的呼應。雖然這個「呼應」可能會更明確地讓這兩個宇宙分離，也是繼死侍（Deadpool）打破第四道牆故意把佐斯布連（Josh Brolin）的機堡（Cable）叫成同演員在MCU中飾演的「魁隆」（Thanos）之後，是這兩個系列第一次可能交集的跡象。

在PG-13（輔導級）剪輯版的《死侍》（Once Upon A Deadpool）中，被綁架來聽故事的Fred Savage也向賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演的死侍說他演的這部Marvel電影並不是「真正的」Marvel。而現在，羅剎（Rogue）對於MCU似乎也抱持着非常欣賞的觀點。

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影片中暗藏高明宣傳手法

在上方這部X學院的「畢業紀念冊」宣傳影片中，粉絲們可以看到羅剎最喜歡的電影竟然是《Marvel隊長》（Captain Marvel）。這似乎也是一個相當高明的宣傳手法，因為這部宣傳影片上線的時間，正好就是迪士尼的《Marvel隊長》在推出數位下載版的當天。而這個小彩蛋似乎也呼應了羅剎和Carol Danvers在Marvel漫畫中多年以來的敵對關係。

羅剎最喜歡的電影竟然是《Marvel隊長》。（《變種特攻：黑鳳凰》宣傳片截圖）

其他有趣的小細節還包含了閃銀（Quicksilver）在紀念冊上表示自己最喜歡的演員是在MCU中演出「快銀」的Aaron Taylor-Johnson，而Jean Grey最喜歡的電視劇則是《權力遊戲》（Game of Thrones）。

扮演「黑鳳凰」Jean Grey的蘇菲特納，亦即是《權力遊戲》中的Sansa Stark。（《變種特攻：黑鳳凰》宣傳片截圖）

至於目前這幾位已知的變種特攻角色以及飾演他們的演員們到底有沒有機會與MCU的角色或是演員們正式互動，這點目前依然是個未知數。《變種特攻：黑鳳凰》的導演西蒙金堡（Simon Kinberg）在最近的訪談中也沒有排除這個可能性。被問到是否了解《變種特攻》系列納入迪士尼旗下之後的發展計劃時，西蒙金堡回答：

簡單來說，不……我並不知道答案。而我也不認為Marvel或是迪士尼目前已經訂好了相關計畫，我想所有人目前都還在構思中。

《變種特攻》們有機會加入MCU嗎？（《變種特攻：黑鳳凰》海報）

早已計劃《變種特攻》系列的完結

即使迪士尼很有可能會在MCU系列中徹底重啟整個《變種特攻》系列的故事，但西蒙金堡其實早就計畫好了要讓《變種特攻：黑鳳凰》成為《變種特攻》角色們的完結篇。西蒙金堡表示：「早在迪士尼宣布打算收購福斯之前，大概是三年前左右，當我開始着手撰寫《變種特攻：黑鳳凰》的劇本時，我把《變種特攻：黑鳳凰》視為這系列在過去20年至今的最高峰，無論是在劇情敘事上或是與《變種特攻》相處的情感上，並見證這個家庭的形成。而這部電影將會為這個家庭帶來挑戰，並以全新的方式拆散他們。」

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「所以我把這部電影視為一部集大成之作，我也是同樣告訴片商說這一部就是《變種特攻》系列的集大成之作。未來的確有可能將會推出更多《變種特攻》電影，但就以這段故事以及這群演員來說，我認為該是時候像《權力遊戲》或是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）一樣正式結束，讓它面對一個前所未有的挑戰，然後以某種方式活下來一同看着夕陽離開。」

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