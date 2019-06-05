《復仇者聯盟4》藏《變種特攻》彩蛋？　魁隆臉傷疤極可能來自…

早在去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）上映前，網路就一直有個風聲，那就是這集很可能出現狼人（曉治積曼飾演）！雖然電影上映後，這個傳聞不攻自破，但我們似乎也不能排除這個可能。到底為何大家有這種想法呢？好啦～R夫人不賣關子，現在就告訴你！

原來《復仇者聯盟3：無限之戰》在超級盃（Super Bowl）公開宣傳短片時，有網友就發現反派大魔王魁隆（由佐斯布連飾演）臉上有三道疤痕，加上前陣子迪士尼正式買下福斯版權，因此不少人揣測那是狼人的傑作！

有眼利的網友於Twitter上推論，魁隆應該有跟狼人打過架，否則臉上傷疤怎麼這麼明顯。同時他還推斷「福斯變種特攻宇宙終於和Marvel電影宇宙合併」。（Twitter截圖）

只是這個推論似乎不太靠譜，原因是Marvel總裁Kevin Feige先前直言，2020年前Marvel電影不會考慮福斯底下變種特攻的事，因為在那之前他與團隊已經有夠多事要幹了，因此目前他只想專心規劃已宣佈的電影，除非上頭另有指示，Kevin Feige才會開始思考福斯宇宙的事。

有鑑於此，許多網友認為魁隆臉上像爪痕的疤可能來自英雄黑豹（查特域克保斯曼飾演）的爪子。

網友猜測魁隆臉上的爪痕可能來自黑豹。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

另外，還有人推論美國隊長（基斯伊雲斯飾演）於《復仇者聯盟3：無限之戰》拿的既然是瓦甘達製造的新盾牌，那麼很可能上頭有爪子造型的利器。

亦有人推測傷疤或許是美國隊長《復仇者聯盟3》的新盾造成。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

無論如何，儘管Kevin Feige這番話說的斬釘截鐵，可世事難預料！或許讓魁隆破相原因真的可能成為變種特攻融入英雄們的引線，因為電影《盧根》（Logan），也就是狼人引退之作，其故事背景建立於《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）後5年（西元2029年）。

狼人引退之作！點圖重溫《盧根》精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

至於《復仇者聯盟3：無限之戰》，觀察英雄群裏的人類角色鐵甲奇俠（羅拔唐尼飾演）年紀，我們便可推估出其故事年代。由於鐵甲奇俠第一集曾發生波斯灣戰爭，而該戰年份約為1990年，當時他在劇中看起來年紀約為40到50歲，也就是說故事發展到《復仇者聯盟3：無限之戰》，年代不太可能超出2000年太多，最多加個20年好了，也才（1990+20）2010年，這也就表示盧根還沒掛！！會不會在因緣巧合下遇到魁隆，任誰都說不準呢！

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