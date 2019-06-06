陝西法院院長之子10年前殺人後疑消遙法外　政法部門介入核查

陝西府谷縣人民法院院長劉勇之子劉翰遙10年前被指當街用刀捅死一名男子，死者家屬指兇手僅獲判緩刑5年。 法院當年未有就案件公開宣判，網上亦有指當時疑犯疑竄改年齡至未滿18歲，逃過較嚴重的判刑。陝西省政法委、榆林市政法委兩級政法部門已介入核查。

案發地點是陝西神木縣城北大街的神木鐘樓附近。（網上圖片）

2009年10月19日下午，喬海雲駕車行駛至神木鐘樓北大街服務大樓十字路口時，與一名叫劉翰遙的青年發生爭執，劉翰遙聲稱被汽車撞到，喬海雲遂下車對罵，繼而二人發生肢體接觸，喬海雲被人用匕首刺中雲腹，倒在地上。

據《三秦都市報》當年報道，巡邏的民警發現有人打架，一男子躺在地上不動，左腹被捅了一刀，腸子也露了出來。民警喝令打架的人停手，但手持匕首的劉翰遙打紅了眼，持刀便向民警刺了過來，被民警合力制伏。經審查，民警向傳媒公布，持刀男子劉翰遙年僅18歲，是一名中學生。

受害人家屬簽署的刑事附帶民事調解書中，提到兇手劉翰遙的父親劉勇在陝西吳堡縣法院工作。（網上圖片）

法院未有當庭宣判 家屬未獲通知判刑結果

據喬海雲的大哥喬海明講，當年原神木縣法院一審審理案件時有到場旁聽，但當日審判庭未有當庭宣判。此後法院是否開庭宣判，作出甚麼判決，家屬無法得知，法院亦未通知或未向家屬送達判決文書。喬海雲的二哥稱，他曾在神木法院的信訪接待室看過劉翰遙的判決文書，顯示是判處有期徒刑三年，緩刑五年執行。

值得一提的是，據喬海雲多位家屬稱，審理期間，法院曾就此案進行了刑事附帶民事調解，他們實際共獲得劉翰遙家屬90萬元賠償金；其中30萬元在宣判前先行支付，另外60萬元交由刑事庭，在拿到第一筆賠償金後，家屬向劉翰遙發出了諒解書。《刑事附帶民事調解書》亦顯示，劉翰遙父親劉勇彼時正在陝西吳堡縣法院工作。

劉翰遙父親劉勇當時正在陝西吳堡縣法院工作，據公開資料顯示，2009年1月，劉勇任吳堡縣人民法院副院長、代院長，後升任吳堡縣法院黨組書記、院長。2016年12月2日，劉勇任府谷縣人民法院院長；現任府谷法院黨組書記、院長。

劉勇現時是府谷法院黨組書記、院長。（網上圖片）

兇手被指篡改年齡 圖以未成年為由減輕罪責

另外，網上亦有指劉翰遙篡改年齡，將出生日期由1991年2月改為1992年2月。《刑事附帶民事調解書》顯示「劉某遙生於1992年2月」，與警方當年向媒體通報的18歲並不相同。

內地律師王振宇向傳媒分析指，如果是未成年人故意傷害他人致死，量刑可以從十年以上有期徒刑至無期徒刑；被告積極賠償並取得被害人家屬諒解，可以從輕判決，若再加上被害人有過錯等因素，可能會判處緩刑。

中國政法大學刑事司法學院教授阮齊林表示，未成年人故意傷害他人致死，判三年有期徒刑也是可能的，若如果還要緩刑五年，阮齊林則認為減輕刑罰的幅度稍微過大，但也不能說不符合法律。

陝西神木市法院政工科負責人表示，就網上反映的情況，陝西省政法委、榆林市政法委兩級政法部門已介入核查，相關情況等暫不便公開。而內地記者曾多次致電劉勇的辦公室，均未有人接聽。

（澎湃新聞）