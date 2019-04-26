【有片】台W飯店女模命案　「土豪哥」賠錢和解獲輕判2年10月

台灣「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注，一、二審依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年，最高法院撤銷原判決，發回更審。 高院更一審今天宣判，因朱家龍等人已和郭女家屬達成和解，另認為三人轉讓禁藥與郭女死亡沒有因果關係，改判朱2年10月徒刑、洪和蔡2年6月徒刑，可上訴。合議庭評議後，裁定朱家龍100萬元交保、洪聖晏15萬元交保，並限制出境、出海。

「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注。（聯合新聞網提供）

高院指出，依照法醫研究所鑑定意見，郭女體內PMA濃度極高，超標18倍，極有可能是造成郭女中毒休克死亡的原因，郭女血液中其他毒品的濃度，未達一般致死濃度，加上郭女頭髮6公分均有驗出PMA，顯示郭女案發前4個月內不斷施用PMA。另外，朱家龍等人在W飯店轉讓毒品的對象中，沒有一人尿液、頭髮中有驗出PMA，故不能認定朱家龍等人轉讓的毒品中含有PMA成分。若郭女沒有自行施用PMA，縱使在飯店內吸食朱家龍等人轉讓的毒品，也不會發生死亡結果。

高院認為，郭女自行長期施用過量PMA，是屬於郭女的個人行為，因此朱家龍等人轉讓禁藥，和郭女死亡沒有因果關係，且朱家龍等人也無法預見郭女會死亡，因此變更起訴法條，以轉讓禁藥罪判刑。

合議庭審酌，朱家龍等人犯後彼此卸責，避重就輕，難認有悔意，加上三人轉讓禁藥長達5天，轉讓毒品的種類和人數眾多，因此罪責會比單次轉讓禁藥的情形為重。

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏2016年12月3日凌晨1時許，至同年月6日晚間，在W飯店提供含有禁藥的軟糖、梅片、K他命、咖啡包和搖頭丸，給參加派對的人施用，未料郭女因多天混和施用毒品，出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，送醫急救後，仍因混和藥物中毒，引發中毒性休克、橫紋肌溶解症，多重器官衰竭死亡。

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