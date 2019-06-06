【身殘志堅？】 3年前行竊墮樓致殘 　無錫漢持拐杖再犯案被捕

身殘志堅？在江蘇無錫市，一名男子3年前入屋行竊期間不慎墮樓致殘，但卻沒有影響他繼續做小偷的「志向」，持拐杖繼續多次犯案。上月底，他又潛入民居，成功偷走價值逾10萬元（人民幣，下同）的財物。目前，這名男子已經被警方拘捕。

李某某潛入民居，成功偷走價值逾10萬元的財物。（江南晚報）

上月22日，無錫市民張先生報案，稱家中遇到盜竊，多隻名貴手銀、茅台酒、玉掛件和數百元現金被盜，合共價值十多萬元。警方接報後展開調查，發現張先生家住頂樓，門窗和大門未被撬壞，但陽台有一扇小門沒關。通過這扇小門，平時家人可以爬木梯上到天台。警方分析，小偷應該就是從天台進入張先生家中的。

警方翻查閉路電視發現，當日凌晨1時左右，一名男子手持拐杖出現在屋苑內，後截下一輛的士離去。由於當日天氣頗熱，男子卻穿著厚厚的外套，還戴著衛衣帽子，令警員產生疑心。通過偵查，確認該男子是有盜竊前科的李某某。幾天後，警方在一家旅館內將他拘捕。李某某當時身上掛著一個玉挂件，經辨認正是張先生家失竊的物品。

李某某在2016年底攀爬一座大廈準備入屋行竊時，水管突然斷裂，他從6樓墮下。雖然保住性命，但是盆骨、手腕等多處骨折，從此殘疾。（江南晚報）

從大廈6樓墮下成為殘疾

李某某是一個有多次前科的盜賊，同時也是一名殘疾人士。原來，他在2016年底攀爬一座大廈準備入屋行竊時，水管突然斷裂，他從6樓墮下。雖然保住性命，但是盆骨、手腕等多處骨折，從此殘疾。然而，李某某並沒吸取教訓，之後又有多次行竊的記錄。

李某某被捕後交代道，當晚他乘車來到案發地點附近，本想盜竊電動車的蓄電池，但卻沒找到合適的目標。後來，他跟著居民進入一棟大樓，趁著夜深人靜，從天台攀爬進入一戶人家（即張家）行竊。事後，他把偷來的三隻手錶賣給了一家禮品回收店。

目前，李某某已被刑事拘留，案件在進一步調查中。