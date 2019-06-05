安徽毛坦廠中學小規模送考　姓馬屬馬司機揸車寓意「馬到成功」

內地一年一度的高考將於周五（7日）起舉行，安徽六安的毛坦廠中學素有「亞洲最大高考工廠」之稱，大學第一批次取錄率高達66%。每年6月5日是毛坦廠中學高考考生「出征」的日子。每到這時，中學外便擠滿送考人群，因為場景壯觀，被稱為「萬人送考」，成為鎮上的一個盛大儀式。 毛坦廠中學近日宣布取消「萬人送考」，引發一些支持或遺憾的聲音。不過，學校今天（5日）舉行小規模送考，還專門請來馬姓、生肖屬馬的司機帶領巴士車隊，寓意「馬到成功」，且車牌號碼91666，在普通話中寓意「就要六六六（順利）」。

毛坦廠送考巴士的車牌號碼是91666，在普通話中寓意「就要六六六（順利）」。（影片截圖）

壯觀的萬人送考儀式，早已成為毛坦廠中學最經典的「高考景觀」。對於該校獨特的送考文化，公眾的態度就十分複雜：有人震驚、有人力挺，亦有人批評質疑，認為是在人為製造緊張氛圍和宣揚應試教育。

「為讓考生保持平和心態、排除交通安全隱患，今年不安排送考系列活動，敬請廣大群眾理解配合，不燃放煙花、不圍觀考生離校。」內地網絡近日傳出毛坦廠中學發布的一則告示，再度引發輿論熱議，有人支持取消這樣的活動，讓考生安心考生，但亦有人感到遺憾，希望當地的送考傳統可以延續。

不過，6月5日早晨7時半，毛坦廠中學考生照舊集體「出征」，但送考規模縮減大半，全過程只有1分鐘多。校方為了討彩頭，首輛送考巴士車牌號碼「91666」，有「就要六六六（順利）」的寓意。開車的師傅姓馬且生肖屬馬，寓意「馬到成功」。

2018年校方亦曾發出相同內容的告示，不過上萬名熱情難擋的考生家屬仍將校門口與周邊道路擠滿。（中新社）

當地高考習俗多 天燈要越過高壓電纜

值得一提是，記者翻查過往報道，2018年校方亦曾發出相同內容的告示，不過上萬名熱情難擋的考生家屬仍將校門口與周邊道路擠滿。毛坦廠中學考前還有放天燈、燒香祭拜神樹等祈福習俗，雖然官方三令五申打擊迷信，考生與家屬卻多年來都視若無睹。

以高考為產業的毛坦廠中學，當地除了送考、放天燈，其實還有不少迷信做法。例如學校附近超市名為「985超市」（985是教育部一系列頂尖院校的名單）、家長集體包糉給考生吃（普通話諧音「保中」，保證考中好大學）；運動品牌NIKE亦因形似剔號「√」的Logo而熱賣，代表答對考試題目。至於考前放孔明燈，最好能夠越過高壓電纜，寓意「剛好壓線」（高出名校的取錄分數線）。

（綜合報道）