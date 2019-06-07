【聽都未聽過】「擗砞大慟」？四川12歲初中生文言文悔過書獲激讚

四川成都12歲的初中學生劉彥恒日前在數學堂時調皮，被罰寫悔過書。適逢語文課要交文言文寫作，劉彥恒遂「借題發揮」寫了一篇文言文的《思過書》。 劉彥恒的《思過書》用字精鍊、艱深、生動，不但被語文老師當作學生範文在課堂上朗讀，更獲得不少網民讚賞。

據了解，當時劉彥恒在數學堂上忽發奇想，要用圓規在礦泉水樽上刺洞。劉彥恒未有沒控制好力道，密集的小孔使礦泉水一下子就噴湧而出，弄濕前面的同學。無辜中招的同學就將此事向老師報告，劉彥恒因此被要求罰寫悔過書。

《思過書》全文：

今日算術課，吾與同伴二人偶得「農夫山泉」一瓶，突發奇想，乃使圓規穿紮數孔以供吾三人娛樂。隨即，吾手壓瓶身，盡不料知壓力之大，孔口之密，水如激流，噴湧而出，肆無忌憚，一發不可收拾。不幸禍及吾前二人，杜范乃如落湯雞。其二人火冒三丈，暴跳如雷，忽擗砞大慟曰：「爾非人也，非人也！」吾知吾錯，色變心跳。課餘，范尋鍾師告以此事，鍾師大怒，亦擗砞大慟曰：「手賤者，思過書篇。」余忽文思泉湧，行雲流水，遂成此書，以此贖吾之罪過，望得諒解。事後，吾面壁思過，頓悟：課上應面鍾師洗耳恭聽，而不可於知識視聞不見，兒戲如斯。吾悔過三番，立志於學，請師督之，如有甚者，杖罰自便，立此為據。

「《思過書》在於他短時間寫出來，而且是剛好我講過的文言知識他用上了」，語文老師吳英表示，劉彥恒寫得不錯，於是就是文章作為學生範文，為其他學生講解。吳老師又透露，「忽擗砞大慟」正正是剛學的《閱微草堂筆記》裏的文句，意思與捶胸頓足相近。

「擗砞大慟」出自清代短篇志怪小說《閱微草堂筆記》，作者是乾隆年間的著名學者紀昀（曉嵐）。（視覺中國）

對於兒子的大作，劉彥恒母親李女士坦言雖然平時兒子的作文已不錯，但亦沒想到今次會寫得這麽好，「我比較驚訝，感覺不像是我兒子寫出來的，此前也沒見他寫過。」李女士推測，兒子從幼稚園園開始就接觸古文，可能是在潛移默化中打下基礎。

（紅星新聞）