【中西合璧】武漢初中生奇葩功課：文言文版《國王的新衣》獲激讚

湖北武漢的中學語文老師辜學超，近日為其初中一年級的學生布置一份「奇葩」功課，要求將長達3000多字的安童生著名童話《國王的新衣》改編成300字以內的文言文。 辜學超事後興奮表示，雖然是首次嘗試，但學生的表現令人十分驚喜，不但「金句」連連，更有學生適當地續寫故事。

例如有學生將結局延伸，寫道「奸人亦奸，然誠且智者，能受其蔽乎？」、「眾人皆視其衣，獨小兒未見，是小兒愚耶？抑其誠耶？」，俱表現出有一定的思辨能力和個人感悟思考。

學生的改編作品令辜學超十分驚喜。（長江日報）

部分學生作品：

海外有國，其王好新衣。嘗有二奸者入國，謂王曰：「敝人有衣，非誠且智者不見矣。」王大喜，以數金予二人。二人夜以繼晝，然未有絲線，對空而勞。王欲知衣之詳，遣一老臣以觀衣。老臣至，驚，未有衣，因思：吾，國之重臣也，若王聞吾不見衣，其禍至矣！二奸者曰：「衣可華貴不？」老臣曰：「妙哉，實驚世之作也！」二奸者笑矣。少時，王又遣一官人往。官人未見其衣，大窘，亦稱其衣。方行，乃思：吾不見衣，非誠且智，豈官人所為邪？吾當頌其衣於陛下。翌日，奸者以衣予王。王不見衣，自嘆曰：「寡人竟為愚者矣，此事斷不可言。」後，王着衣行，眾人皆稱美，獨有一童曰：「此王未着衣矣！」眾人驚，皆相耳語，乃知實未着衣。王懼，歸而捕二奸者，俱逃矣。奸人亦奸，然誠且智者，能受其蔽乎？ 華中師範大學第一附屬中學光谷分校703班楊若海

海外有國，其帝嗜新衣。嘗有二織工，自號「鬼斧神工」，所織之衣，愚者不可見矣。以其欺君，佯為碌碌，實未織衣。群臣無一道其實，自欺紛紛，乃至於國君自蔽。嗚呼！卒道破於一稚童之口，為天下笑。而二欺人者，倉促出逃，為國人所繫，雖納百萬金銀，終歸泡影矣！凡欺人者，自欺也！ 華中師範大學第一附屬中學光谷分校703班劉宗昊

海外有國，其王好新衣。有二賊性貪，謂帝曰：「吾乃良工，可成美布，天下無可比焉。然愚與不肖者未可見之。願為陛下而織焉。」帝大喜，乃與二賊多金，令即製其衣。二賊何其黠也！乃設二機，假織至夜深。帝遣臣往視，皆未見其衣而稱焉，以未敢自認愚者也。帝往視之，亦未見其衣。二賊佯執新衣曰：「此衣甚薄如蟬翼，衣之如覺無物。」帝信矣，乃更衣遊於街，一國皆嘆其美。一小二呼曰：「帝未着衣！」眾人嘩然。帝大窘，遂畢其遊。眾人皆視其衣，獨小兒未見，是小兒愚耶？抑其誠耶？ 華中師範大學第一附屬中學光谷分校708班李子凡

辜老師表示，事實上此前曾試過要求學生用文言文寫日記，但由於學校的場景在文言文很難找到相對應的用字，故最終效果不理想，學生無法靈活應用所學到的文言文。《國王的新衣》就完全不同，當中有大量帝王、大臣等古代場景，文言文會有合適的用字和稱呼。學生亦認為，將外國的經典童話改編成文言文，不但角度新穎且不會太困難，尤其是事後能充分體會到文言文的精煉美感。

（武漢晚報）