【極品豆腐渣】新屋所見之處一掂就爛　北京業主：我可以徒手拆樓

據內媒報道，家住北京昌平的顧先生近日在驗收新屋時發現，屋內地面和牆體開裂嚴重，窗戶四邊漏風，樓道內的牆面竟然也能一撕就掉，裏面還塞著很多膠袋。外面的樓基與地面整圈開裂，縫隙大到能把手臂伸進去。顧先生當場氣憤地表示，自己可以徒手拆樓。

顧先生輕輕一撕，牆面就整片整片被撕開。（影片截圖）

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根據《時間視頻》報道，涉事的屋苑早在去年12月底就開始交樓。當時不少業主發現房子問題嚴重，提出質疑。開發商在今年3月份重新維修過一次，直至5月份再次交樓。

顧先生本以為問題已經解決，結果當他5月21日去驗樓時，發現所有的問題一個也沒有解決。短片可見，一走進房子，地上全是裂縫，顧先生稱「就跟剛地震完了一樣。」屋內其中一扇窗戶只有三個螺絲釘固定，與牆面之間的縫隙可以塞入三根手指。

更嚴重的問題是牆面，顧先生用手輕輕一撕，牆皮就整片整片被撕開。可怕的是，當牆面被撕開以後，顧先生發現牆裏面塞滿了爛布與膠袋。顧先生表示，「這樣的情況太多了，我可以不用任何工具，手撕整棟樓。」

這種極品「豆腐渣」屋苑究竟如何住人？開發商客服經理就回應稱，現在這些問題屬於監管部門監管不力，後續將會找工人對問題進行排查維修。而業主室內的問題，只要有業主回饋，開發商將會幫業主制定維修方案，協商解決。

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