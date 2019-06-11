格力電器實名舉報奧克斯生產不合格冷氣機　浙江兩級市監局將查

珠海著名冷氣機製造商格力電器，周一（10日）在網上向國家市場監督管理總局實名舉報，指控競爭對手奧克斯生產的多款冷氣機不合格及數據造假，希望有關當局核實查處。 奧克斯隨後回覆指是不實舉報，已向公安機關報案，並將提起訴訟。 格力電器與奧克斯同是內地冷氣機製造商的龍頭企業，事件引起社會極大關注，國家市場監督管理總局回應指已通知奧克斯總部所在的浙江省市場監督管理局盡快調查核實。此外，中國消費者協會亦稱對此高度關注。

格力電器實名舉報奧克斯生產的多款冷氣機不合格。（微博）

格力電器在實名舉報信中指，此前已有不少消費者向格力電器投訴奧克斯的冷氣機雖然價格便宜，但耗電量相當高。格力電器在自家的實驗室及委託有專業資格的第三方機構檢測驗證後，均發現奧克斯生產的多款冷氣機，宣傳、標籤的能源效益與實際有「較大差距」，「能效比和制冷消耗功率的檢測結論均為不合格」。格力電器認為，奧克斯生產銷售不合格冷氣機不僅嚴重侵害消費者合法權益，亦對國家節能減排環保政策，以及市場公平競爭的良性秩序造成巨大破壞。

格力電器又指，涉事型號的冷氣機至今仍然在主流網購平台或門市銷售，且數據更顯示，僅其中兩款冷氣機在去年線上零售額就高達16.71億元人民幣，銷售量近百萬部。

奧克斯發坪聲明指格力電器不實舉報，已向公安機關報案。（微博）

但奧克斯在聲明中強調，格力電器並非消費者或國家監管部門，「其聲稱消費者向其舉報我司產品問題，明顯不合情，不合理，漏洞百出」，並引用第一季度銷售數據，奧克斯的冷氣機線上銷量增長56%，格力電器卻下跌11.6％，直指是「正當618空調銷售旺季來臨之際，格力採用詆毀手段，屬於明顯的不正當競爭行為」。

奧克斯表明，「對於格力的不實舉報，我司已向公安機關報案，並將向司法機關提起訴訟，依法保護我司合法權益，維護市場正常秩序」。

作為反擊，格力電器隨即在微博上公開一部分的檢測報告，並強調已準備好充分證據供監管部門調閱，亦會視情況適時向社會公布。

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內地兩大冷氣機製造商龍頭的爭鬥引起社會極大關注，國家市監總局在周二（11日）凌晨回應指對此高度關注，並已於周一下午通知浙江省市監局對有關情況盡快進行調查核實，要依據調查核實的結果依法依規做出處置，同時及時向社會進行公開。浙江省市監局在回覆傳媒查詢時亦指，目前浙江省市監局已與寧波市監局組成聯合調查組進行調查。

另一方面，中消協亦指對此事高度關注，認為事關產品質量和消費者權益，並認為已經引起廣大消費者的擔憂和不安，期待有結論。

（綜合報道）