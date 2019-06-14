【招募演員】火箭軍將拍首部電視劇《號手就位》　網民：就吳京啦

繼2017年解放軍空軍的電影《空天獵》後，在2015年升格建立的火箭軍亦即將拍攝其首部電影劇《號手就位》，劇組已於周四（13日）在火箭軍官方微博發布公開招募演員貼文。 貼文一出隨即引來不少網民留言，紛紛推薦自己的心儀明星，「金瀚有軍人氣質」、「陳星旭，請了解一下，有演技、態度、素養的青年演員 」；亦有網民直言「問就是吳京」。

據貼文指，所謂「號手」是戰略導彈部隊對一線操作官兵的特有稱謂，「號手就位標誌着導彈發射操作流程馬上開始，也意味着引弓長劍即將出鞘」。貼文表示，相較於其他軍種，火箭軍更特殊也更神秘，「《號手就位》的創作讓中國火箭軍這個東方神秘力量浮出水面」。

火箭軍首部電影劇《號手就位》即將開拍。（微博）

貼文又提到，《號手就位》是講述的是一群年輕昂揚的大學生，通過軍旅生活的錘煉、洗禮後，最終成長為火箭軍一支王牌團隊的故事，更形容製作團隊「從製片人到導演到編劇都是大咖級的人物，在業內都是神一樣的存在！！！」。

貼文顯示，出品方包括有解放軍火箭軍政治工作部宣傳局、萬達影視、世紀華納等，總導演是代表作為《人民的名義》的李路。《號手就位》的拍攝時間是120天，拍攝地點有山東青島、甘肅敦煌等地，至於角色的要求則是「陽光、硬朗、青春、正能量」，且「有部隊經驗或軍旅生涯者優先」。

（微博）

網民熱議：