【HPV疫苗】默沙東推新包裝區分中港九價疫苗　增設條碼辨別真偽

香港和內地早前發生HVP疫苗（子宮頸癌疫苗）假疫苗及水貨風波，引起兩地輿論關注。據內地傳媒報道，製造商默沙東藥廠生產的內地版九價HPV疫苗，已正式更換新包裝盒，特別新增藥品追溯條碼與熱穩定標簽，以供消費者辨別真偽及品質。

內地版的九價HPV疫苗此前是與香港版的包裝盒相同。（視覺中國）

海南博鰲銀豐醫院4月底被揭發為38名女性接種疑似假疫苗，涉及非法走私或地下工場私製的疫苗；隨後香港亦在5月揭發有診所為內地遊客接種來源不明的「水貨針」。由於內地版HPV疫苗並未接入藥品追溯碼系統，消費者無法自行查詢真偽，加上包裝沿用香港版，消費者亦無從得知是否被接種「水貨針」。

如今內地版HPV疫苗新包裝盒上，「Gardasil 9」不再使用香港版的繁體字「加衛苗9」，改成內地註冊名稱「佳達修9」。背面則附有20位的藥品追溯條碼，消費者可利用手機支付寶的「疫苗快查」程式去查詢疫苗真偽，更會顯同一條碼已被查詢過的次數，防止不法商人「套牌」製售假疫苗。

（澎湃新聞）

內地版新包裝盒上附有藥品追溯條碼。（每日財經）

此外，包裝盒亦新增疫苗熱穩定標簽，其是一個銅錢形狀的貼紙，外圍圓圈部分為紫色，內部為白色正方形。當疫苗存儲的環境升溫時，白色的正方形顏色會逐漸加深，直至變成與外圍圓圈一致或更深的紫色。當正方形的顏色與外圍圓圈一致或者更深時，就意味著該疫苗已經失效必須報廢。

（澎湃新聞）