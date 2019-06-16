【生日變忌日】四川狠父6樓掟1歲兒落街　事前被罵賺不到錢

四川一名男嬰1歲生日當天，被29歲的生父從6樓扔出窗外，當場死亡。警方到現場將男嬰父親張姓男子帶走調查。 據張男母親秦女士介紹，張男夫婦平常對孩子疏於照料，事前她埋怨張男賺不到錢，豈料激怒他做出如此不理智的舉動。

男嬰被生父從6樓窗戶扔下樓。（紅星新聞）

四川達州通川警方上周六（15日）通報指出，上周五（14日）晚11時20分接到報警有男嬰墜樓，初步查明男嬰是從家中墜落身亡，其父有重大作案嫌疑，目前已被警方控制。

男嬰祖母秦女士接受內媒訪問時說，事發上周五晚9時左右，張男經營「滴滴」叫車業務後回家吃晚飯，飯後他洗了男嬰的兩件衣服，在客廳與男嬰玩耍，男嬰的祖父則在房間裏面睡覺，秦女士正在清潔嬰兒的奶瓶。

清潔完奶瓶後，秦女士一邊抱起孩子，一邊埋怨張男，認為他已屆30歲卻不好好賺錢，用錢時一分錢都拿不出來。「家中所有開銷都是我們拿錢，父母也上了年紀，再掙不到錢，你有甚麼用嘛！」當時張男回答「那就不活了哦？」秦女士說：「你活不活關我甚麼事，至少你要養活你們一家3個人。」

接着，張男要求接過孩子，隨即將孩子扔出窗外。「抱過去他就扔了，還沒來得及反應。我就大哭了起來。」秦女士從窗邊望向樓下，嬰兒卻已沒有哭聲，她立即出門搭乘升降機下樓查看。男嬰祖父警醒後亦趕到床邊，看見張男正翻窗要往下跳，用力將他拉住。

男嬰生活開銷全來自老人

據秦女士介紹，兩年前張男結婚時，老夫婦給他們買了房子和車，那時張男從事蛋糕製作，但因為生意不好改行從事滴滴叫車業務。「跑了一年多，沒有看見他拿過錢回來。」秦女士說，孩子從生下來到1歲，生活開銷都是兩位老人在負責。

秦女士說，張男夫婦每天回到家就是玩手機，高興就逗一下孩子，孩子大多數時間都是自己在照顧。平時張男夫婦還常鬧矛盾，動不動就說離婚。張男妻子在一物業公司上班，月薪3000元人民幣左右，亦沒有用於孩子的生活所需。她還透露，張妻半個月前已收拾東西離開張家，「兒媳出走不清楚是為了甚麼事情，也沒有說一聲。」

男嬰祖父則說，事發當天正是孩子1歲生日，家裏人都很傷心。秦女士說，事發後有圍觀的居民攻擊張男，她自己亦上前打了兒子幾耳光，咬了他肩膀一口，認為兒子「該打」，還問他「心怎麼這麼毒」，張男卻一直不發一語。

（綜合報道）