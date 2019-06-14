【恐怖慎入】深圳玻璃窗飛墜20樓　砸中6歲男童恐變植物人

深圳日前發生恐怖墜窗事件，一名6歲男童不幸被砸中頭部，搶救後至今仍未脫離危險期。有閉路電視拍下事發一刻，只見男童與媽媽牽着手在街上走，突然「嘭」一聲，一整扇玻璃窗就從天而降飛向男童，碎了一地。男童倒在血泊之中，嚇得媽媽驚惶失措地跪在地上，情況恐怖。

一名男童和其撐傘媽媽路過深圳福田區京基御景華城小區3棟樓下，準備上學，惟突然一扇玻璃窗飛墜而下，正正砸在他身上。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發昨日（13日）早上9時許，一名男童和其撐傘的媽媽路過深圳福田區京基御景華城小區3棟樓下，準備上學，惟突然一扇玻璃窗飛墜而下，正正砸在6歲男童身上，從旁邊水果店的閉路電視片段可見，男童整個人被壓在窗下，倒地不醒，當場流了很多血，媽媽立即扔下傘，跪在地上將窗的碎片移走。周圍群眾幫忙報警，男童最終被抬上一輛路過的黑色車，送往深圳市中醫院搶救。

據悉，男童心臟一度停止跳動，經搶救後才恢復心跳，男童其後於中午被轉送至深圳市兒童醫院繼續搶救，腦部手術於晚上9時半左右結束，但仍處於危險期，有醫生告訴家屬，不排除小孩會成為植物人，着家屬做好心理準備。而中醫院有關人員指，男童胸腹有傷，鎖骨及左股骨骨折、頸椎亦受傷。

男童經搶救後仍處於危險期，有醫生告訴家屬，不排除小孩會成為植物人，着家屬做好心理準備。（網上圖片）

內地傳媒報道指，墜落的玻璃窗屬小區3棟20樓的一個單位。京基御景華城2005年落成，很多設施已經老化，該單位的女租戶稱事發時她的丈夫在家，現正於派出所接受調查，窗戶掉落原因仍進一步核實中。

然而小區發生高空墜物並非首次，今年5月22日，4棟8樓一名業主在安裝室外冷氣機時，違規操作導致房間一扇玻璃窗墜到1樓人行道上，幸好當時只是砸到快遞櫃，未傷及行人。附近居民直言感到不安，「沒想到這麼快就再次發生事故」。

小區物業管理處回應指，小區每棟樓每天都有人檢查公共場所內各類設施的安全，惟涉事的窗戶不在公共區域內。物業管理亦於微信上呼籲小區居民檢查自家窗戶、防盜網、外掛空調等設備，如發現鬆動或破裂問題，需及時與維修人員聯絡。

內地律師徐瑞娟指，如果業主、租戶和物業管理人都未能證明自己沒有過錯，根據《中華人民共和國侵權責任法》第85條，三方都應共同承擔責任。

（深圳衛視）