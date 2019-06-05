深圳部份水果大漲40%　網民：以後去自助餐不吃海鮮，改吃水果

內地多種生果近月價格大升，有些地方的蘋果價格足足升了一半，引發網民對於「水果自由」失守的憂慮。早前總理李克強在到訪山東時，就曾進入一間生果店查詢市場上的水果價格狀況，不禁大吃一驚，反問道：「漲了這麼高？」 據《南方都市報》今天（5日）報道，港人愛北上前往的深圳，水果價格也同步飆升，其中上漲最多的是富士蘋果，5月份每公斤價格21.64元（人民幣．下同，約25港元），較去年上漲44%。有網民疾呼，「以後去自助餐不吃海鮮了，一起去吃水果吧！」

蘋果和梨的價格漲幅明顯。（南方都市報）

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報道指出，除了富士蘋果漲幅驚人外，荔枝品種「妃子笑」在5月在深圳的零售均價亦達到每公斤26.34元（約合30港元），較去年上漲29%；香梨零售均價每公斤26.38元（約合30港元），較去年上漲36%；櫻桃零售均價每公斤99.3元（約合113港元），較去年上漲38%。深圳的西瓜價格漲幅亦明顯，其中名為「麒麟西瓜」的品種，零售均價每公斤10.72元（約合12港元），較去年上漲26%。

在深圳市南山農批市場，一間水果批發行老闆謝生表示，受今年惡劣天氣影響，海南「妃子笑」荔枝和廣東高州荔枝減產明顯。在龍崗區一間水果連鎖店，老闆娘則抱怨道，今年雨水多，影響了西瓜的品質和產量，今年西瓜比去年每公斤都要多4元錢，且其他水果進貨價亦普遍上揚。

一名深圳零售資深採購人指出，從國產水果來看，奇異果、蘋果、香蕉、火龍果、荔枝等水果都漲價了，原因主要受天氣影響，四川、海南、江浙滬一帶等減產嚴重。像蘋果這種日常消費大品，去年底亦開始大面積減產，導致今年庫存較少，價格上浮。

內地多種生果近月價格大升，有些地方的蘋果價格足足升了一半，引發網民對於「水果自由」失守的憂慮。（視覺中國）

商務部：多地水果價格普遍顯著回落

報道援引國家統計局深圳調查隊回應指出，今年部份水果價格漲幅明顯，主要原因首先就是極端天氣因素影響，使水果庫存減少，供求較為緊張，造成價格明顯上漲；其次，水果原產地銷售渠道增多，議價空間提升，也影響了價格；此外，面對進口水果的競爭，國產水果不斷追求更高品質，價格也逐步上漲。

網民發現，對於水果價格瘋漲，商務部的看法頗為引人注目。

商務部市場運行和消費促進司負責人對內地水果價格上漲發表談話，指出近期隨着氣溫回升，應季水果上市量逐步增加，多種水果價格呈回落態勢。該負責人稱，近期山東櫻桃、河北香瓜和桃駁李、廣東荔枝等正在批量上市，多地水果價格普遍顯著回落。

該負責人又指，中國是水果第一生產大國和消費大國，水果生產品類豐富，產需大體平衡，常年生產供應有保障，完全能夠滿足國內消費者的需求。4、5月是水果供應的淡季，價格通常會出現季節性上漲。今年水果價格，特別是蘋果、梨等品種受短期供求變化、天氣等因素影響波動幅度較大，預計後期價格將隨着應季水果批量上市逐步回落至合理區間。

另據《中國證券報》報道，由於水果價格持續上漲，深圳部分水果攤位推出了「半斤」（相當於1/4公斤）的計價單位，降低對消費者的心理衝擊。眾多網民對水果漲價也紛紛發表意見調侃，表示「最近買西瓜，只敢買1/4塊」、「以後去自助餐不吃海鮮了，一起去吃水果吧！」「吃不起水果，只有『喝涼水自由』」。

網民熱議：

「今天買了兩個小蘋果11塊錢，吃不起！」 「老農賣不掉，百姓吃不起！這世道，無言了。」 「現在可以吃各種甜瓜啊，應季好吃還不貴。」 「我們這邊的水果都是300克、400克這樣標價了……」

（南方都市報／中國證券報／微博）