為拍惡搞片在地鐵喊「小心地雷趴下」引恐慌　深圳5男被批捕

深圳福田檢察官院在周一（17日）以涉嫌「編造虛假恐怖信息罪」，批捕5名早前在乘搭深圳地鐵時大叫「所有人趴下，小心地雷」，引發公眾恐慌的疑犯。

事發5月17日下午，為拍攝短片在網上贏取人氣及點擊率，主犯吳某濤提出要在地鐵上大喊「所有人趴下，小心地雷」，其他人做出相應動作來吸引乘客註意，以此拍攝惡搞短片的主意，並獲陳某生、向某林、李某、李某鐵同意。

吳某濤等人為拍片在車廂內引起乘客恐慌。（影片截圖）

至當天下午6時許，在深圳開往南山方向的7號線地鐵列車上，吳某濤先扮作玩手機遊戲，隨後就大叫「所有人全部趴下，小心地雷」。向某林聞聲立即趴下，吳某濤及李某鐵則扮作「茄哩啡」，並由陳某生負責拍攝。因當時車廂內乘客不多，並未引起太大反應，吳某濤等人遂決定待乘客更多時再做一次。

約10分鐘後，當列車快要駛至福田區華強南站時，吳某濤等人依樣畫葫蘆再做一次，今次成功引起周圍乘客受驚，紛紛向車廂兩端跑去走，並在列車進站後逃走。

乘客在列車到站後紛紛逃離車廂。（影片截圖）

檢察院指，吳某濤等人的行為令現場公共秩序和地鐵營運秩序嚴重混亂，涉事列車事後要停運清客，在華強南站滯留約4分鐘始能駛離，造成後續列車不同程度延誤；為疏導乘客，地鐵公司要加開另一列空車補充營運。

（深圳檢察院）