港籍富商父子涉黑遭通緝　被指組建保安團隊對抗警察

5月14日，福建莆田警方公開通緝10名在逃人員，擁有香港身份的當地富豪黃志賢及其子黃龍熙因涉嫌非法拘禁等罪赫然在列。 內地媒體日前報道稱，黃志賢在當地從事房地產開發多年，號稱「局長之上的局長」。他還組建了逾80人的保安團隊，並僱傭二十多名保鏢，裝備警棍、盾牌等，曾直接和警察發生衝突。

黃志賢1953年出生于莆田江口鎮，後入籍香港。上世紀90年代，他「返鄉創業」，在莆田買下一山一湖一島，因多起大手筆的投資成為叱吒當地的風雲人物。

公開資料顯示，黃志賢曾擔任過全國工商聯執委、福建省莆田市政協常委、香港中國商會會長，還被選為莆田市慈善總會名譽會長。與此同時，在莆田從事房地產開發的20多年，黃志賢旗下多個項目爭議不斷。

據悉，黃志賢此次涉嫌非法拘禁與他開發的房地產項目交易有關。

鳳凰別墅山莊。（網絡圖片）

坐落于莆田南山的鳳凰別墅山莊，是黃志賢在莆田投資的最知名的一處房地產開發項目。

鳳凰別墅山莊的開發商是港峰（福建）恒隆房地產開發有限公司（以下簡稱港峰地產），公司幕後實控人就是黃志賢。山莊業主楊會音（化名）將黃志賢描述為「割據」在此的一方諸侯——他手下有80多個保安、20多個私人保鏢，牢牢地控制著山莊的物業管理，甚至二手房產交易。

號稱「局長之上的局長」

楊會音說，黃志賢在開發山莊的同時成立了配套的港峰物業公司，近20年來以多種名目收錢，逾期不繳還要收取高額的滯納金，拒繳的「就會有人把垃圾掛在門上、扔進院子裡」。

據莆田市自然資源局消息，鳳凰別墅山莊的用地是莆田市於1993年和1995年分兩次批給黃志賢的，分別為520畝和250畝。黃志賢當年以大約每畝2000元的價格拿地後，平整一塊賣一塊，當年便賣到了每畝26萬元。

「黃志賢曾吹牛，他名下的所有樓盤，土地的規劃、建設都是他說了算。他是局長之上的局長。」莆田一位律師說。

黃志賢、黃龍熙父子。（網絡圖片）

據稱，業委會與港峰物業公司因物業移交問題，多次爆發衝突。報警記錄顯示，業委會多名成員收到過死亡威脅電話。相關判決書提到，港峰物業公司糾集社會閒雜人員500多人，將新進駐的物業公司趕出山莊，並對業主採取斷水、斷電等報復措施。

曾糾集逾300人圍困執法警察

「又熱又悶，又沒水喝。」業主許志文（化名）說，為了解決水電問題，2016年11月27日業主準備召開第二次業主大會，沒想到會前300多名不明身份人員手持鍍鋅管、警棍闖入山莊，阻撓會議的召開。

在衝突過程中，不明身份人員甚至將趕來執法的警察圍困在泳池內，抬起警車搖晃，並扯壞了警車門把。

報道稱，2017年，黃志賢又組建了20多人的「安全團隊」，配備了盾牌、警棍和防爆服。據許志文反映，「安全團隊」經常在山莊內騷擾、威懾業主。在通緝令中，還有一位叫黃龍熙的在逃人員，是黃志賢的兒子，涉嫌強迫交易罪，正是因為組建「安全團隊」，對拒絕繳納物業費的業主實施威脅等非法行為。

黃志賢組建的「安全團隊」。（網絡圖片）

2018年8月，黃志賢被刑事立案。

此後，莆田警方於今年5月14日在互聯網發布通緝令，稱「為嚴厲打擊涉黑涉惡違法犯罪活動，盡快將在逃人員緝捕歸案，公開懸賞通緝十名在逃人員」。其中，第七名在逃人員黃志賢涉嫌非法拘禁罪，第八名在逃人員黃龍熙涉嫌強逼交易罪，兩人的戶籍地址均為香港特別行政區。

（《中國新聞週刊》）