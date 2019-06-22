【拒絕分手】自製遙控爆炸裝置炸死情婦丈夫　廣西漢被執行死刑

廣西河池中院近日根據最高法的核準裁定，將2015年8月24日汽車爆炸案的犯人甘孟輝驗明正身後，押赴刑場，執行死刑。

甘孟輝是廣西河池南丹縣的保險從業員，工作關係經常與死者陳某的妻子韋某來往，其後更發生不正當男女關係。韋某在2014年11日提出分手，甘孟輝拒不接受，一直糾纏不清。

陳某私家車爆炸後起火燃燒。（資料圖片）

至2015年6月12日，甘孟輝來到陳某及韋某住處樓下，不停打電話要求見面。韋某不堪其擾，只好向陳某坦白有婚外情。陳某聞言後大怒，到樓下與甘孟輝爭執、打架。

甘孟輝被打後懷恨在心，決定要將陳某炸死報復。甘孟輝先在網上查找炸藥製造方法，又購買硝酸銨、硝基甲烷、水合肼、硝酸鎳、銅管等爆炸品原材料及工具。爆炸試驗成功後，甘孟輝就自製一個混有硝酸銨、硝基甲烷、硝酸肼鎳，以手機及繼電器遙控引爆的爆炸裝置。

陳某被當場炸死。（資料圖片）

甘孟輝在8月23日將爆炸裝置放進陳某私家車的司機位下方，並於翌日早上8時許，確定陳某登車後遙控引爆。陳某當場被炸致軀幹、肢體分離，內臟破裂大出血死亡，同時亦造成附近一間銀行的保安輕傷。陳某私家車損毀，銀行則因爆炸造成約16.7萬元人民幣的財產損失。

（新京報）