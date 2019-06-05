【一級重點保護】陝西兩男用彈弓打死朱鷺　分別被判監8及10年

陝西兩名男子因打雀惹上牢獄之災！ 二人因為用彈弓擊殺了一隻白鳥然後棄屍於河道，然而，這隻白鳥竟是國家保護動物「朱鷺」，兩人被法院認定殺害珍貴瀕危動物，分別被判監8及10年。

白鷺是中國一級重點保護野生動物。(VCG)

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2016年6月1日，陝西一名姓郝的男子慫恿姓馮的男子去打鳥，二人不聽村民勸阻，用彈弓擊落了一隻白鳥，馮某再次用彈弓擊落地的白鳥，並用衣服將其包起抱上車。後馮某發現白鳥帶有腳環和有編碼，馮某因懼怕被查將白鳥扔棄到耀州區路邊河道。該白鳥隨後經耀州區野生動物保護管理站工作人員救治無效死亡，經鑑定確認是國家一級重點保護野生動物朱鷺，死亡原因是人為擊傷，頸部與前胸外傷嚴重，左翼斷裂，失血過多。

銅川市耀州區法院經審理認為，馮某、郝某故意用彈弓擊打國家一級重點保護野生動物，使朱鷺受傷後，不予積極救助反而將其棄放在路邊，最終致該朱鷺死亡，二人的行為構成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，情節特別嚴重。一審分別判處被告人馮某、郝某有期徒刑10年、8年，罰款3000元。兩人以量刑過重為由提出上訴。經銅川市中院審理，裁定駁回上訴，維持原判。

朱䴉是東亞特有品種，後枕長有柳葉形羽冠，額頭至面頰呈鮮紅色，底層羽毛則帶有粉紅色，在中國及日本均被視為「國寶級」動物。陝西省漢中市洋縣目前為中國最大朱鷺棲息地，洋縣周邊棲息着2200隻以上野生和人工飼養的朱鷺，而官方新華社2018年初報道，中國種群野生及放飛朱鷺有1800隻。

（華商報）