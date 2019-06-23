【整治地名】傳深圳62個地產項目需改名　官方：不涉證照變更　

內地近期掀起地名整治行動，不少道路、酒店要改名。 深圳日前亦傳出一份整治清單，深圳市規劃和自然資源局昨日（22日）晚表示，整治改名原則上不涉及不動產權證、戶口本、身份證等相關證照的變更。

海南省的維也納酒店即使經商標註冊，亦被定性為「崇洋媚外」而要改名。圖為深圳的維也納酒店。(VCG)

一份涉及深圳多個地產項目的「需清理整治的不規範地名清單」近日在網絡流傳。清單中，深圳62個地產項目因「大、洋、怪、擅自更名」等不規範情況而被列為需要整理整治對象。其中最主要的原因之一是房地產預售現場推廣名和廣告及建築物標牌使用了與批準標準地名不一致的名稱。例如，標準地名為「勤誠達樂園」的項目，使用了非標準名「勤誠達．前海世界」；標準地名為「益田假日府邸」，改名叫「益田米蘭公館」；標準地名為「深城投中城花園」，使用了全英文名「AIO」；標準地名為「中糧紫雲大廈」，擅自改為「中糧天悅廣場」。按照清單所示的整治意見，這62個項目均需清理非標準地名的相關標誌標識和相關宣傳，重新設置標誌。

對此，深圳市規劃和自然資源局制定了《深圳市進一步清理整治不規範地名工作方案》，提到本次整治不規範地名原則上不涉及不動產權證、戶口本、身份證等相關證照的變更。又指使用時間較長、社會和群眾認可度較高的地名原則上不納入整治範圍。目前已初步形成深圳市需清理整治不規範地名清單，除房地產預售現場推廣名和廣告及建築物標牌使用了與批準標準地名不一致的名稱需要清理整治外，已建樓盤使用不規範地名或擅自命名的、道路無名或名稱不規範的，也都需要清理整治。深圳市規劃和自然資源局表示，將會就上述清單公開向社會求意見。

（新華網）