【山都唔放過】「餓鬼嶺」封建色彩濃？　福建多座「怪」峰擬改名

全國多地近期掀起地名整治行動，不少道路、酒店要改名，如今有山峰亦遭受波及。福建三明市民政局近日公示，該局擬對當地的牛屎窩、餓鬼嶺、豬肚崙等多座「怪」峰改名，認為這些山峰的名字怪誕離奇、低級庸俗，或帶有濃重封建色彩。

福建多座「怪」峰擬改名。（網上圖片）

福建三明市民政局通過官網發布《關於擬清理整治不規範地名清單的公示》，對「大、洋、怪、重」等「不規範地名」作出整改要求。當地多座山峰被指使用「怪」地名，包括清流縣的鬼坑、鐵屎龍山、鐵屎崗屋背山、牛屎窩，泰寧縣的餓鬼嶺、鬼頭坳、鬼壟山，尤溪縣的牛屎峽山、豬肚崙、池狗壟等。

是次整治依據民政部、公安部等6部委2018年底發布的《關於進一步清理整治不規範地名的通知》，該通知指怪異難懂的「怪」地名，主要存在用字不規範、含義怪誕離奇、低級庸俗、帶有濃重封建色彩等問題。

值得留意是，「餓鬼嶺」等帶有「鬼」字的地名，背後有畬族與道教抓鬼相結合的風俗傳統。外界有聲音認為，將這類名字改得更「高雅」，反而失去地方獨有特色。

民間關於「餓鬼嶺」的圖騰。（網上圖片）

民間傳說中，餓鬼嶺裏擠滿了餓死鬼，只要有東西進入餓鬼嶺的範圍，就會被無數餓死鬼吞噬；任何生物進入餓鬼嶺，就再也出不來了。有膽子大的在外圍看了一眼，就直接被嚇傻了，回家以後，嘴裏只會說一個字「餓！」 餓鬼嶺

網民對於「怪」峰被改名眾說紛紜：

「這些山峰的名字別人都叫了幾百年了，你去改是甚麼意思啊？」 「這也要改？都是吃飽了撐的！」 「有的地名是有歷史典故的，現在說改就改，先人和後人會笑話現代人的。」 「這幾個地名確實不雅，但改不改要當地村民說了算。」

「商業城」被指誇大地理實體功能

上述公示中，被列入「怪」地名的還包括該市大田縣的住宅區「岩城明珠」、「美地公園」和住宅商貿區「時代廣場」。其中，岩城明珠缺少通用名稱，已更名為明珠花園；美地公園被指通用名稱錯誤，已更名美地花園；時代廣場被指種類混用，不符合廣場標準，已更名滿田春商場。

至於「大」地名，則指「專名或通名的意義遠遠超出地理實體實際地域、地位、規模、功能等特徵」，公示列出該市「中央佳園」使用「中央」詞語，已被改名為「佳園小區」；「新世紀廣場」使用「新世紀」詞語，擬撤銷命名；「蓮興商業城」使用「城」字，層級混亂，刻意誇大地理實體功能，已改名為「蓮興商業小區」。

（澎湃新聞）