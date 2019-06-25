【金錢攻勢】福建向新收台生發5000元入學金　可同時註冊閩台學籍

福建在9月的新學期有吸引台生的新措施：福建高校新招收的台灣學生，每人可獲得5000元人民幣的入學金。 同時，符合要求的學生可同時在福建及台灣註冊學位，用四年時間取得雙授學位。

9月台灣學生入讀廈門大學等福建省的高校，可獲5000元的助學金。（VCG）

福建省上月發布《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，共有42條措施，內容包含高校擴大對台招生，鼓勵引入高等教育教師等，福建省教育廳官員王建南24日在記者會表示，福建省高校擴大對台招生規模。從2019年秋季開始，由省財政對省內高校新招收的台灣學生發放每人5000元入學助學金。

王建南又表，福建部分高校將試行更靈活的對台招生錄取方式。在現行高校錄取台生政策的基礎上，福建省將試行更靈活的對台招生錄取方式，閩台高校、職業院校開展「2+2」、「1+2」「2+1」等合作模式，實行雙錄取雙授學位。符合閩台合作本科高校雙方招生錄取標準的台灣學生在入學時可進行雙註冊學籍，之後分別在閩台高校就讀，該合作計劃下一步將進行試點招生。

另外，福建又將擴大招聘台灣教師來閩執教。在基礎教育教師引進方面，在大陸的台灣居民，今年可申請參加大陸中小學教師資格考試。取得大陸教師資格的台灣教師可應聘到福建省相應學校任教。在引進高等教育教師方面，鼓勵高校引進的台灣教師，由省財政補助每人每年10至12萬元。

（新華社）