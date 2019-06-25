河南省理工學校涉偽造學籍呃撥款　省教育財政部門互相卸責

近日，河南省理工學校被曝光存在偽造學生名單套取國家教育資金以及出租國家資產非法獲利等問題。河南省教育廳表示已經在調查核實，省財政廳亦對該學校私存公款作出罰款。 有學者認為，當局發放教育資金時監管上有漏洞，建議根據學校畢業生的貢獻來發放經費。

涉事的學校部份宿舍殘舊不堪，沒有學生入住。(中國之聲)

根據河南省中職院校生均經費的撥款依據，全日制中職院校是按照學校學生學籍數量來進行撥款的，根據文理科和藝術類等不同專業的補助為每人每年5000多元到7000多元不等。

知情人士爆料指，河南省理工學校近年有不少沒有完成學業提前退學的學生，學籍信息仍然顯示在校就讀，學校以此為依據獲得教育經費。根據學校工作人員提供的名單，至少涉及兩個學院118名提前退學的學生，他們都是入學不到一年，因為不同的原因先後退學，但是大部分學生的學籍信息顯示仍然在河南省理工學校。

此外，還有不少學校工作人員反映，該學校出租包括綜合教學大樓等國家資產後的收入並沒有入賬，校長私自設立了金庫存放收入。

省教育廳財政廳互相卸責

河南省教育廳相關工作人員回應內地傳媒查詢時稱，已經在調查核實相關情況，但是教育廳沒有學校提供的用以申請生均經費的學生名單，撥款由財政部門負責。財政廳工作人員則表示，財政部門是根據教育部門提供的學生人數進行撥款的。另外，對於反映的學校私自設立金庫等問題，財政廳已依照規定，向學校行政處罰1萬元。

王建莊為當局在教育撥款的制度上有漏洞。（網上圖片）

專家建議改革撥款制度

河南民辦教育研究院執行院長、首席研究員王建莊認為派發經費的制度，設計有問題，加上監管有漏洞，造成中職教育虛假招生、亂收費、套取經費的事件時有發生。王建莊建議，可以根據學校培養學生的成果來分配經費，例如統計一所學校近5年畢業生的就業情況，以及對經濟和社會發展的貢獻等，有了一個指標，就可以按比例發放經費。但同時，亦有意見認為這種按成果而分配資源的方案會造成不公平的現象，令學校的在收生上的差距會越拉越遠。

（中國之聲）