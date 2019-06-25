「精準相親群」風靡內地：有群組鍾愛「好聲音」　嗓音難聽者禁入

內地相親花樣百出，以符合特定條件者組成的相親群組已在多個城市流行。《現代快報》周二（25日）報道，江蘇南京亦有不少付費相親群組，需滿足特定條件並通過考核才能加入，例如相貌、學歷、興趣愛好等都成為入Group門檻。更有群組專注「聽聲識人」，不僅禁止嗓音難聽者加入，還要求成員盡量用語音交談、避用文字。

加入「精準相親群」的條件五花八門。（網上圖片）

報道稱，這種相親群組已在南京流行，用家根據自己最在意的條件選擇加入，同時自身亦需符合相應條件，並支付一定費用。這類群組的加入門檻包括職業、離過婚、顏值、身高、地域等。其中不少群組目的性明顯，比如訴求盡快脫離單身的「我要結婚」群組、聚焦程式設計師群體的「解救程序猿」群組，還有尋找同類愛好的「我們都愛打遊戲」「我們都愛養寵物」等群組。

至於加入費用方面，根據群組成員數量不同，價格從30元至50元（人民幣．下同）不等，人愈多價格愈高。例如300人以上的群組需要付費50元，300人以下的需要付費30元。有些目的性較強的群組，還對加入者有嚴格考核，例如「顏值群」就明確表示「需要看看照片，醜的進不了」。

若加入「職業優先」群組，則需要有一份傳統意義上的穩定工作，只接受職業是教師、醫護人員、軍人、公務員、事業組織或國營企業職員的申請，需提供在職證明。

不過，有體驗者表示「並不靠譜」，稱這些群組不僅資訊不透明，成員照片與真人還有較大落差。專家表示，這種方式為單身青年擴大交友圈提供了有效途徑，但婚戀不只是機器配對，更多是情感交流。專家亦建議，相親機構應更為務實，提供更多線下交流活動，給單身青年帶來更好的婚戀機會。

（現代快報）