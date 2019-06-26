川漢為買樓狠心弒母騙保險：母垂死時盯著他　不停呼喚「么兒」

據《封面新聞》周二（25日）報道，2018年3月謀殺親生母親騙取保險金的四川男子付白蓮，本月4日出庭受審。他在庭上指出，自己犯案是因為母親不幫他照顧小孩，以及買樓首期負擔不起。據稱，其母被殺害時，只是盯着付白蓮，不停喊「么兒（川渝方言，意同「孻仔」，指小兒子）、么兒……」。 付白蓮將母親殘忍殺害後，更故佈疑陣，意圖偽造母親是意外觸電死亡的假象，不過卻破綻百出，真相很快被警方發現。其手機更留下多次搜索「意外險如何賠付」、「怎樣製造意外死亡的假象」等記錄。

付白蓮（中）出庭受審。（封面新聞）

行兇時母親呼喚他

32歲的付白蓮是被害人任芳最小的兒子，在廣州工作。2017年11月29日，他為任芳買了一份意外保險，保額為40萬人民幣。2018年3月9日，他購買機票飛到成都，再搭的士回家鄉自貢，翌日凌晨1點多抵達自貢家中。

「我跟她說是這是按摩器，給她按摩一下。」付白蓮在庭上說，他當時把電線纏到母親雙手上，並接通電源。見母親仍在呻吟，他又用家中板凳向母親下手，「我媽沒求饒，只是盯着我，不停喊『么兒、么兒……』」

被問及和母親的關係，付白蓮在庭上哽咽說「挺好的」。案發前，他在親鄰眼中，是十足的孝子。他工作後每次節假日回家，都會在媽媽房間放一個小床，與她聊天。有鄰居表示，「我們那裏的人都用他來教育娃娃。」

付白蓮行兇後故佈疑陣，多次搜索「怎樣製造意外假象」。（封面新聞）

為洗清嫌疑 謊稱回鄉應聘

事發當日上午7時多，家人發現任芳躺臥廚房身亡。警方現勘發現，任芳身下有一塊燒焦的插座和風筒，「現場給人的感覺，就是意外觸電」，然而一雙擺放整齊的拖鞋讓警方頓時起疑，「這不符合常理，起床吹頭髮不能光着腳吧，就算觸電後拖鞋掉了，也不可能這麼整齊。」順着這個線索，警方在廚房門外找到一處被擦拭過的血漬。

警員很快發現，二樓臥室才是第一案發現場。紮起來的窗簾上有血漬，牆壁上亦找到被清理過的痕迹。警方還找到付白蓮購買機票的記錄，以及在自貢出沒的監控。為了洗清嫌疑，付白蓮還從口袋裏掏出一份招聘啟事，告訴警方「我是回來應聘的」。

之後，一份鐵證在垃圾桶被找到：他行兇後丟棄的運動鞋。警方還在他手機上發現，他曾多次搜索「意外險如何賠付」、「怎樣製造意外死亡的假象」等。

圖為付白蓮（中）。（封面新聞）

死者長子出具諒解書

檢察官在法庭上出示了這些證物，付白蓮當庭認罪認罰。據了解，該案在今年1月16日曾公開開庭審理。閉庭後，檢察機關申請補充偵查一次，死者長子又出具了諒解書。本月4日該案復庭。

法庭上，檢察官在發表公訴意見時，痛斥三個「特別」：目的特別明確、行為特別卑劣、手段特別殘忍。最後以8個字作結：弒母騙保、十惡不赦。

付白蓮及辯護律師對檢方指控的事實和罪名無異議，辯稱考慮到認罪、悔罪態度較好，無犯罪前科、家中幼子需要撫養等情況，請求法院酌定從輕處罰。目前，因案情重大，該案將擇期宣判。

（封面新聞）