【齊人之福】江蘇男子娶3老婆判監1年半：出獄後誰原諒我就跟誰

江蘇崑山一名男子利用各省婚姻系統沒有聯網的漏洞，3年內竟然成功和3個女子結婚，並誕下2女1子。 近日他被判重婚罪成，入獄1年半，男子聲稱不知道自己違法，還說出獄後「看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。

江蘇姓張的男子因重婚罪被判監1件半。（網上圖片）

據了解，2018年3月，崑山市一間派出所接陳女士報案稱，發現姓張的丈夫在自己結婚後，分別與另外兩名女子領過結婚證，有重婚嫌疑。接報案後，經前期調查工作，派出所對張某涉嫌重婚立案偵查，2018年7月，警方將張某拘捕，發現36歲的張某於2015年7月，先與任女士在江蘇崑山市民政局婚姻登記處辦理結婚登記，婚後育有一女。期間張某隱瞞婚姻狀況，於2016年6月與陳女士在河南省洛陽市某區民政局婚姻登記處辦理結婚登記，婚後育有一子。後張某再次隱瞞婚姻狀況，於2017年6月與王女士在安徽省阜陽市某區民政局婚姻登記處辦理結婚登記，後育有一女。

令人咋舌的是，為了能讓自己應付得了3個家庭，男子將3位妻子安置租住在方圓1公里範圍內的3個屋苑內。有時候，一周內要在這3個地點來來回回十多趟。

昆山法院近日查明，宣判張某因重婚罪被判有期徒刑1年6個月，張某服從法院判決。該名享盡齊人之福的男子還聲稱，「出獄之後，看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。

（新聞晨報）