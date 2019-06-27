【宋仲基宋慧喬離婚】童話婚姻破滅　內地網民：娛樂圈沒有真愛

韓國演員宋慧喬和宋仲基於2017年10月31日結婚，被不少人視為金童玉女，但二人婚後未夠兩年就因性格不合而宣布分開。 消息傳到內地成為微博熱話，不少網民都指二人離婚的消息太突然，又感嘆娛樂圈沒有真愛。

宋仲基和宋慧喬因拍攝電視劇《太陽的後裔》而戲假情真。（Twitter）

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雖然宋仲基和宋慧喬過去多次傳出離婚消息，但當今日（27日）兩位主角先後發出離婚聲明後，仍然有很多內地網民表示難以置信，質疑是假新聞。有網民更指「感覺他倆才結婚不久啊」、「打死我也不相信讓我沉浸在他們倆的世界吧」、「我天吶，早上睜開眼的第一條熱搜，弄得我睡意都沒有了」。

亦有網民指二人離婚的消息令人不敢再相信愛情：

鞋合不合腳，只有穿了才知道。本以為磨了個泡而已，後來發現，原來鞋都買小了。 愛情容易，婚姻不易；相識容易，相處不易。 那些絕美的大團圓果然只是電視劇。 娛樂圈沒有真愛。

部份網民將矛頭指向宋仲基，猜測是宋仲基先提出離婚；又指若是因為宋仲基有第三者就永遠不會原諒；亦有網民批評宋仲基搶先公布離婚聲明，疑似先斬後奏。

但同時亦有網民指，「離婚是兩個人的事，輿論一直把宋仲基往壞人的角色上推，有必嗎？」亦有網民貼出韓國網友的留言，聲稱「在韓國罵女方的多，中國罵男方的」，對此感到奇怪。

（微博）