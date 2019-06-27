【業主拒整改】廣西一單位被劏成9套房　9間廁所狂滴水致樓下觸電

據內地《人民網》報道，廣西南寧黃女士2年來不堪樓上單位滴水，甚至一度因此觸電。原來，樓上業主將單位違法改建成9間套房出租，最多時有30多人同時入住，每間都有獨立廚房、廁所和洗衣機，9間廁所都存在滴水問題。 黃女士持續尋求多部門幫助，最終城管要求樓上整改，但業主不僅拒絕整改，還埋怨黃女士影響其生意。

涉事單位被劏成9間套房出租，最多時有30多人同時入住。（人民網）

報道稱，黃女士家和樓上鄰居都是4房2廳2廁的戶型，有180多平方米（約1900呎），但樓上的鄰居卻把房子改建成9房9廁，同時搭配9台洗衣機。自從來來往往的租客入住後，不僅嘈雜，還不停滴水，將黃女士一家人正常的生活節奏打亂。

黃女士丈夫則說，自己有次進屋後感到全身發麻，他連忙跑到電閘處切斷電源，上門維修的師傅告訴他，是因為滴水導致漏電。報道指，記者在黃女士家發現，吃飯時水都會滴到碗裏，還有一股瀰漫在房內的臭味。在黃女士家，不僅地上要放20多個塑膠盆器接水，臥房床上還要鋪上防水布，衣物則無法晾曬，需要用乾衣機烘乾。

黃女士家需要擺放20多個塑膠盆器接水。（人民網）

限令10日內整改 業主無視2個月

黃女士曾試圖協商，但樓上業主從未露面，租戶就聲稱「交了租金就有用水的權利」，她只好先後尋求屋苑物管、評估公司、鑑定公司、法院、律師事務所、警方、城管執法大隊等多部門幫助，但樓上租戶皆以不得私闖民宅為由，拒絕相關人員進屋取證。

及至兩個月前，黃女士終獲其中一名學生租戶好心幫助，令城管成功入屋取證，並限令10日內整改，「否則人民法院會強制執行」。然而業主絕口不提賠償和道歉，反而指責黃女士一家讓她無法繼續做生意，並拒絕整改劏房。

報道稱，樓上業主通過改變房屋結構和平面布局，把房間分割後分別出租已明顯違法，但面對城管下發的《責令停止違法行為通知書》卻置若罔聞，劏房出租狀況仍在持續，黃女士至今仍未過上安寧生活。

（人民網）