縱容服刑罪犯挖洞自出自入　內蒙古一監獄原獄長等16人被處分

監獄竟然允許在囚罪犯自出自入？內蒙古紀委監委昨日（6月30日）通報，錫林浩特監獄原監獄長趙慶林等16人玩忽職守、放縱罪犯，甚至讓一名正在服刑的黑社會人士挖洞自出自入，外出期間更發生交通意外，致使1人死亡。 涉事的16人分別遭受開除黨籍、開除公職等處分，但由於已過追訴時效，未能追究刑事責任。

通報指，席某某在錫林浩特監獄經常不參加各類學習和勞動改造，不遵守監規，無悔改表現。（示意圖／視覺中國）

據內蒙古紀委監委通報，事件起源於2002年1月，黑社會人士席某某因搶劫罪被呼和浩特市新城區法院判處有期徒刑11年，2003年9月調入錫林浩特監獄服刑。席某某在錫林浩特監獄經常不參加各類學習和勞動改造，不遵守監規，無悔改表現。但獄方卻允許他住在單人牢獄，而席某某指使其他服刑者挖掘一條通往外面的地道，讓他可以隨意出入監獄，獄方亦對此不聞不問。

通報續指，2005年7月，席某某從地道離開監獄外出，期間駕駛汽車發生交通意外，致使1人死亡。事故發生後，有人為席某某作不在場證明，並讓死者頂包。交通意外的52天後，席某某又夥同他人，在錫林浩特市一娛樂場內將1人打傷。

通報稱，獄警為他編造虛假考核材料「立功」，令席某某先後三次獲得減刑共4年6個月，2007年11月20日刑滿釋放。

已過追訴時效 未追究涉案者刑事責任

事件在多年後才經人揭發曝光。2018年9月，錫林郭勒盟紀委監委指定阿巴嘎旗紀委監委，對錫林浩特監獄原監獄長趙慶林、原副監獄長等16人嚴重違紀違法問題進行審查調查。他們被指與服刑人員大搞人情關係，玩忽職守、放縱罪犯，徇私舞弊、弄虛作假。

此後，內蒙古自治區司法廳黨委分別給予錫林浩特監獄原監獄長趙慶林等16名黨員領導幹部及公職人員開除黨籍、開除公職、留黨察看、行政撤職、降級、降低退休待遇等處分。但因已過追訴時效，未追究刑事責任。

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