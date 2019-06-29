內蒙古一民工派出所內身亡　警方稱其「要求抽煙被拒後撞牆而死」

5月30日，內蒙古一名農民工張關利被巴彥淖爾市五原縣西環派出所警方拘留，此後在派出所死亡。其家人認為，警方對於張關利死亡負有責任，張關利妻子及孩子日前舉牌上街，要求警方「給個公道」。警方則稱，張關利是在派出所時要求抽煙被拒，於是撞牆而死的。

張關利的妻子和孩子上街「要公道」，此照片在網上被大量轉發。（網絡圖片）

近日，一張母子街頭舉牌討公道的圖片在網上熱傳。據牌子內容顯示，其丈夫張關利5月30日討要工資時，被內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣西環派出所拘留，在派出所死亡。

內地媒體新京報就此採訪五原縣公安局，公安局方面稱，張關利是喝醉酒以後鬧事，被警方傳喚問話，並非拘留；派出所方面還說，張「醉酒失控」，用頭撞牆，導致死亡。公安局工作人員解釋稱，張關利和工地上其他人關係不好，事發當天去討要工資，他喝了酒「才發生了後來的事」。

張關利的徒弟閆福章向媒體證實，當日張關利確實是去工地討要工資，也確實喝了酒，情緒比較激動，工地工頭報警後，張被警察帶走。

6月28日，內蒙古五原縣公安局微信公眾號發布警情通報稱，2019年5月30日，警方接到110指揮中心指令稱：瑞京摩爾城有鬧事者關掉工地電閘，擾亂正常施工。警方依法將鬧事者張某（男，48歲）及工地負責人王某帶至派出所。在候問過程中，張某提出要在候問室抽煙的無理要求，在被拒絕後，張某突然用頭撞牆，隨即倒地昏迷，民警立即撥打120請求急救，後張某經搶救無效死亡。

媒體人發微博遭網警警告

不過，張關利家人表示，警方出示的現場視頻顯示，張關利曾經撞牆兩次，在派出所第一次撞牆後，現場警察沒有勸阻、施救，反用言語刺激，致使其再次猛烈撞牆導致死亡。根據《治安管理處罰法》，對於涉嫌違法的醉酒者，應對其採取保護性拘束直至酒醒。因此，警方對於張的死亡也應負有責任。

值得注意的是，網名「石扉客」的內地媒體人沈亞川稱，他就張關利死亡事件發微博後，收到了一名自稱是五原縣網安大隊的周姓警官的電話，這名警官不僅指他微博內容不實，還問：「你身為一個大v，媒體人，幾十萬粉絲，你知道你發微博這種做法的後果嗎？你知道你的微博被轉發500次以後是什麼樣的後果嗎？」

根據最高人民法院2013年出台的司法解釋，利用信息網絡誹謗他人，同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數達到5000次以上，或者被轉發次數達到500次以上的，應當認定為刑法第246條第1款規定的「情節嚴重」，可構成誹謗罪。

（新京報、財新網）