【黑老大逃脫死刑】昆明批捕「孫某某」等8人　官方：不是孫小果

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後「亡者歸來」變身夜店大亨事件，引發廣泛關注。中央掃黑除惡督導組近日也要求徹查。 昆明市盤龍區檢察院今日（27日）宣布，已批准逮捕「孫某某」等8人，又標明此案是「中央督導組交辦案件」，令外界認為是孫小果一案。不過，盤龍區檢察院事後澄清，此「孫某某」並非孫小果。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。(微博)

最高人民檢察院微信公眾號通報指，近日，雲南省昆明市公安局盤龍分局將「孫某某」等9人惡勢力犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事一案移送昆明市盤龍區檢察院審查逮捕，該案屬中央督導組交辦案件。昆明市盤龍區檢察院經審查後，批准逮捕8人，不批准逮捕1人。案件正在偵辦中。

通報並未交代被捕者的身份，亦未知「涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事」等罪的內情。但由於被捕者姓孫，又標明是「中央督導組交辦案件」，令外界認為就是孫小果案，多家內地傳媒亦就此報道。

不過，昆明盤龍區檢察院事後澄清，稱孫某某並非孫小果，稍後會有官方信息發布，「現在已經核實了，不是孫小果，就是同姓而已。」

從「階下囚」搖身一變成為夜店老闆

早前報道，孫小果21年前因強姦等多項罪名而被判死刑，然而之後居然神秘地出獄，從「階下囚」搖身一變成為夜店老闆，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。涉及孫小果案件的一名承辦法官，退休後已墜樓身亡，原因與抑鬱症有關。

孫小果神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。有媒體指，孫小果父母皆為雲南公安系統官員，早年還曾干預辦案、威脅記者。值得一提的是，傳媒報道稱孫小果父親名為陳培忠，母親名為孫蘭蘭，他疑是跟隨母姓。