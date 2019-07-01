【有片】兒子16個月大只會叫爸爸　母遭埋怨「沒教好」欲跳樓輕生

浙江杭州一女子上周一（6月24日）騎坐在11樓住宅窗戶上，情緒激動欲跳樓輕生，後經警員勸說被成功救下。 原來，事緣這名女子16個月大的孩子只會叫爸爸，卻不會叫媽媽，亦不會用飲筒喝水，丈夫責怪她沒有教好兒子，並動手打傷她，令女子感到委屈，產生輕生念頭。

涉事女子（圖右）欲從窗邊跳下。（影片截圖合成）

事發當日下午2時左右，杭州良渚派出所接到群眾報警稱，當地一處屋苑有女子要從11樓窗戶跳樓。該女子手持菜刀，身體懸空在外，稍有不慎可能發生意外。

警員趕到現場後對女子進行勸說，女子向警員哭訴稱，她的孩子現在16個月大，卻不會叫媽媽、不會用飲筒喝水，丈夫便責怪她，甚至動手打她，她的牙齦被打到出血。

女子認為，孩子的問題兩個家長都負有責任，丈夫卻全都怪到她身上，埋怨她天天看手機。丈夫則向警員透露稱，女子以前「動不動就割腕」。

警員經過長達一個小時的勸說，最後女子自己從窗邊回到屋內。考量到家中有孩子，警員先將涉嫌家暴的丈夫帶走詢問。事後警員對夫妻兩人進行批評教育，兩人表示，已認識到行為有所不妥，今後將好好生活，理性對待感情問題。

（北京時間）

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