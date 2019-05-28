【學術造假】翟天臨再上微博熱搜　網民狂罵影響論文重複率標準

今年2月，32歲內地男星翟天臨被揭發博士學歷造假，署名論文內容更與他人高度相似，抄襲率達4成，最終遭其博士學位授予學校北京電影學院撤銷學位。 事隔3個月，正值內地大學學生提交論文的時間，翟天臨一事再被「舊事重提」，重新登上微博熱搜榜。不少在學網民紛紛出言狠批他的抄襲事件令論文重複率標準變得嚴格，寫論文變得更困難。

事隔3個月，翟天臨學術造假一事再被網民提及。（網上圖片）

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今年2月，翟天臨學術造假事件爆發後，再有湖南大學碩士畢業生劉夢潔，南京大學教師梁瑩等人的學術不端問題被爆出。事後，教育部亦頻頻發文，要求嚴肅查處學術不端、招生考試弄虛作假等行為，表示「零容忍」；在《教育部2019年部門預算》中，更提到2019年教育部擬抽檢博士學位論文約6000篇。

在此背景下，內地大學為免出事，紛紛提高論文通過標準，尤其是論文重複率的要求變得更嚴格，有傳一些學校的論文重複率只能在5%以下，與以往的本科論文20%、研究生論文10%的標準大為提高。

由於論文「過關」困難，不少準大學畢業生要通宵趕工寫文，更有不少人湧到翟天臨的微博大罵：

你睡了嗎？你怎麼睡得著？我還在改論文！你配睡覺嗎！ 你見過初升的太陽嗎，我見過，還見了兩回。 我上輩子是一路水學位的翟天臨嗎，所以這輩子只是想本科畢業都這麼難？ 「我是翟天臨學術造假那年畢業的」，新的人生成就解鎖。 至少報銷一下查重費吧？

據了解，低重複率的要求在一些需要大量引用的本科論文中實施不易。因為《知網》等學術文獻資源網站的查重規則，有不少專業詞條及解釋、現行法律法規、國家標準、史料、文學典故、代碼、公式、實驗器材等，在最終查重報告中都會被認定為「抄襲」，而這些內容都不可以擅自改編或擴寫。在文中必須要引用的內容或常見文書句式，很容易使重複率超標。

為了能順利降低重複率以符合嚴格要求，有準畢業生直言，不得不把一篇好好的論文全部改成大空話，「改到不知道怎麼說人話。」