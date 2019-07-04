【學術造假】湖南大學兩博士論文涉嫌互相抄襲　13萬字近半照抄

全國重點大學、湖南省名校「湖南大學」近日捲入學術造假醜聞。該校兩名博士於2007年發表的學位論文，被指大篇幅抄襲，至少有一半內容從他人的論文「照抄」。

《澎湃新聞》報道，董嵐的論文與黎石秋的論文中，高度雷同的段落不勝枚舉，僅僅只有個別字眼的不同。兩人的論文，又大量抄襲他人的論文。（澎湃）

有網民爆料指，湖南大學法學院經濟法學博士生董嵐，於2007年10月發表的博士學位論文《農村公共產品供給的財政法問題研究》，涉嫌大幅抄襲同校法學院經濟法基礎理論方向博士生黎石秋，於2007年3月發表的博士學位論文《農村公共產品供給的法律問題研究》。而黎石秋亦涉嫌大篇幅抄襲他人論文。

該網民寫道，董嵐的論文長約13萬字，有超過6萬字近乎完全照抄，大段大段毫不掩飾。黎石秋的論文也有近半內容抄襲，其中第15部分的複制比為75.5%，而第11、12部分複制比多達82%。

部分段落內容幾乎完全一致

《澎湃新聞》報道，董嵐的論文與黎石秋的論文中，高度雷同的段落不勝枚舉，僅僅只有個別字眼的不同。例如，董嵐將「實踐目的」寫為「將主要精力放在公共產品供給的財政法研究上，即針對公共產品供給中包含的財政法問題展開針對性的研究」，而黎石秋寫為「將主要精力放在公共產品供給的個案研究上，即針對一些重要的公共產品展開針對性的研究」，而該段落的其餘內容差別不大。

由於董嵐的論文發表於2007年10月，而黎石秋的論文發表於同年3月，按此推斷，應是董嵐抄襲黎石秋。

兩人的博士學位論文，同時涉嫌抄襲匡遠配、汪三貴發表的論文《中國農村公共產品供求理論綜述》。而董嵐的論文，又疑似大段複製匡遠配的博士學位論文《貧困地區縣鄉財政體制對農村公共產品供給影響的研究—以農技推廣為例》。《澎湃新聞》報道稱，部分段落內容僅稍作改動，幾乎完全一致。

校方：正在調查

針對事件，湖南大學在其官方微博賬號上發布消息稱，針對網絡有關該校畢業生董某、黎某博士學位論文的質疑，校方已成立專門工作組，正在開展調查核實。