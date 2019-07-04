【還我綠水青山】武漢連日來萬人上街　抗議政府強建垃圾焚化廠

湖北武漢新洲區陽邏開發區連續多日有數以萬計的市民上街遊行示威，抗議政府在人口密集地區興建垃圾焚燒發電廠。 網上消息指，示威者圍堵武漢市政府門口後觸發警民衝突，警方在鎮壓清場時更有民眾被打至頭破血流。

陽邏連日來有數以萬計的市民上街遊行示威。（微博）

據了解，陽邏市民在上月中旬得知政府計劃興建發電廠時，已有百多人自發聚集維權、派發傳單，有20多人事後一度被捕。有不具名市民稱，當地已有一個垃圾填埋場，所產生的惡臭覆蓋方圓8公里，嚴重影響數十萬人的生活。垃圾填埋場原定2020年到期關閉並改建成公園，「前段時間突然說要改成垃圾焚燒廠，所以居民們都不同意。」

另一名市民則稱垃圾填埋場為禍陽邏十多年，空氣差、地下水質受污染，「現在又搞一個焚燒場，那不是污染更嚴重了，關係到我們生命安全了啊。」該名市民又透露，當地確多日來有數以萬計的市民遊行示威，由早到晚，範圍遍及主幹道、輕軌站及發電廠選址，不斷有人高呼「還我綠水青山」。

公開資料顯示，陳家沖垃圾填埋場關閉後，按照市政府辦公廳要求，擬將在陳家沖循環經濟產業園內新建生活垃圾焚燒發電項目，設計處理規模為每天2000噸，目前正處於選址階段。

網上流傳的新洲區政府文件。（微博）

但值得一提是，網上有流傳一份新洲區政府的文件，內容指發電廠尚未啟動環評程序，更未立項及開工建設，「網上誤傳陳家沖垃圾焚燒發電廠動工工地，實際上並非垃圾焚燒發電項目，而是江北鐵路建設拆遷還建工程」。文件最後強調會堅持以人民為中心的發展思想，按照「群眾不同意，項目不開工」的原則嚴格依照法定程序，呼籲廣大市民不信謠、不傳謠。

但事發至今當局極力封鎖消息，網上相關的圖片及片段被大量刪除，示威現場的網絡訊號據稱亦離奇地變得非常微弱。

（綜合報道）