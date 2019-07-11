20年後掌摑報復老師獲刑1年半　被告妻子：追究老師當年體罰責任

備受社會關注的「當街毆打20年前班主任」一案，昨日（10日）上午在河南法院一審宣判，被告人常仁堯（媒體此前曾用化名「常天」稱呼）因尋釁滋事罪獲刑一年六個月，當庭表示上訴。 常仁堯妻子表示，他們會上訴，並將向相關部門反映，追究老師張某當年體罰常仁堯的責任。

被告人常仁堯表示會上訴。（網絡圖片）

案情回顧：因家貧遭老師虐打 20年後掌摑報復



2018年，河南男子常仁堯自稱曾與此事件中的另一名當事人——20年前的班主任兼英語老師張某有過節。在網上流傳的打人短片中，常仁堯揮手打向張林，張林除了數次道歉和撫摸其臂膀示好外並未還手。



常仁堯事後稱，13歲的他就讀中學時，因家中無錢無權，就遭到該老師任意欺負、踐踏尊嚴，多次將自己踩在腳下連踢十幾腳並踢頭，對他造成終生的心靈傷害。隨後，常仁堯因涉嫌尋釁滋事罪被刑拘。



曾遭中學老師虐打的常仁堯20年後掌摑老師報復，並將影片上傳於網絡。（影片截圖）

律師：傳播打人短片造成社會惡劣影響



在本案宣判後，當中涉及的舊怨、法律和道德依然引發著公眾的討論，不少網民雖然不贊同打人行為，但仍對於常仁堯表示同情，亦有網民指出，當地公安應加強執法力度，對於教師毆打學生行為也要早做處理。



有內地律師認為，單就毆打行為而言，治安處罰足矣，尚達不到刑事追訴標準，而刑法的謙抑性原則也要求公檢法不能濫用刑法。但結合其在公共網絡中傳播相關短片並造成社會惡劣影響的情節，此行為所產生的危害後果已超越治安管理的規制範圍，應依法追究刑事責任。法院一審量刑符合法律規定。



常仁堯案件庭審現場。（網絡圖片）

審判長：量刑經過慎重考慮



針對量刑，該案的審判長表示，對常仁堯判處一年六個月有期徒刑經過慎重考慮。根據刑法規定，實施尋釁滋事行為，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。



審判長稱，本案常仁堯實施的犯罪行為，給被害人的工作、生活造成了嚴重危害，在社會上造成了惡劣影響，屬情節惡劣，應依法懲處。鑒於常仁堯配合公安機關調查，到案後如實供述犯罪事實，屬於自首，依法可以對其從輕處罰，加上他是初犯和偶犯，可以酌情從輕處罰，再結合其在庭審時的認罪態度，並參考公訴機關提出的量刑建議最終做出判決。



（澎湃新聞）